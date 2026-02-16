Трус в Пловдив! Херо аут от Ботев

Димитър Димитров-Херо изненадващо се е разделил с Ботев Пловдив. Това се случи ден след загубата от Левски с 0:3 на "Герена" за първенство, пише "Тема Спорт".



Херо потвърди пред БЛИЦ, че утре документално краят на престоя му при "канарчетата" ще бъде официализиран, но не пожела да коментира абсолютно никакви подробности.

Херо застана начело на „канарчетата“ в средата на ноември. От 7 официални мача той записа 1 победа, две равенства и 4 загуби. Ботев стартира доста неубедително 2026 година. 3 мача, 1 равенство и 2 загуби, като едната е от големия съперник Локо Пд за Купата на България. В тях „жълто-черните“ не вкараха гол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com