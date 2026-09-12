Трус в Пловдив! Херо аут от Ботев
След загубата от Левски с 0:3 на "Герена"
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След загубата от Левски с 0:3 на "Герена"
Първи мач на треньора за Ботев Пд
Какво коментира опитният треньор
Самият треньор призна причината
Без да има дори муха, са направили слон, заяви Димитър Димитров
Ръководството на тима му гласува доверие
Треньорът пое цялата отговорност за загубата от "Левски" за Купата
Дисциплинарната комисия на БФС ги одруса с по 5000 лв
Мечтайте с размах! Постигайте целите си и се целете още по-високо, призова посланичката
На преден план тя изведе увеличеното използване на социалните медии като пряка последица от глобалната COVID-криза
Херо се завръща за дербито с ЦСКА-София
"Сините" излизат с коренно променен състав
Имаше вариантх Мартин Камбуров да остане, заяви треньорът на Берое
Левски и ЦСКА ще преодолеят финансовите проблеми, заяви Димитров
Херо ще се бръкне 4000 лв
Старозагорци удариха с 4:0 Ботев (Вр), Камбуров с гол №225
Ще работя със сърце и душа, категоричен е новия треньор на старозагорци
Колев и Чиликов влизат в екипа на новия селекционер на старозагорци
Още от началото не чувствах подкрепа от ръководството, твърди Димитров
Няма да ръководи отбора в днешната среща с Жетсу