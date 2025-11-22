Херо идва на тежък дебют срещу ЦСКА /ПРОГРАМА/

FACEBOOK

Ето пълната програма на богатия футболен съботен ден, който вълнува феновете.

Diema Sport

12:00 Арда - ЦСКА 1948, Първа Лига

14:30 Черно море - Локомотив София, Първа Лига

17:00 ЦСКА - Ботев Пловдив, Първа Лига

19:30 Кьолн - Айнтрахт, Бундеслига

Diema Sport 3

14:00 Падерборн - Хановер, Втора Бундеслига

16:30 Байерн Мюнхен - Фрайбург, Бундеслига

Diema Sport 2

14:30 Бърнли - Челси, Висша лига

17:00 Ливърпул - Нотингам, Висша лига

19:30 Нюкасъл - Манчестър Сити, Висша лига

22:05 ПСЖ - Льо Авър, Лига 1

Nova Sport

14:30 Ковънтри - УБА, Чемпиъншип

16:30 Борусия Дортмунд - Щутгарт, Бундеслига

MAX Sport 4

15:00 Алавес - Селта, Ла Лига

17:15 Барселона - Атлетик Билбао, Ла Лига

19:30 Осасуна - Реал Сосиедад, Ла Лига

22:00 Виляреал - Майорка, Ла Лига

MAX Sport 3

16:00 Удинезе - Болоня, Серия А

19:00 Фиорентина - Ювентус, Серия А

21:45 Наполи - Аталанта, Серия А

RING

17:30 НАК Бреда - ПСВ Айндховен, Ередивизи

19:45 Аякс - Екселсиор, Ередивизи

22:00 Сент Мирън - Селтик, Висша лига на Шотландия

MAX Sport 2

22:00 Ланус - Атлетико Минейро, Копа Судамерикана, финал

