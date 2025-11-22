Херо идва на тежък дебют срещу ЦСКА /ПРОГРАМА/

Ето пълната програма на богатия футболен съботен ден, който вълнува феновете.
Diema Sport
12:00 Арда - ЦСКА 1948, Първа Лига
14:30 Черно море - Локомотив София, Първа Лига
17:00 ЦСКА - Ботев Пловдив, Първа Лига
19:30 Кьолн - Айнтрахт, Бундеслига
Diema Sport 3
14:00 Падерборн - Хановер, Втора Бундеслига
16:30 Байерн Мюнхен - Фрайбург, Бундеслига
Diema Sport 2
14:30 Бърнли - Челси, Висша лига
17:00 Ливърпул - Нотингам, Висша лига
19:30 Нюкасъл - Манчестър Сити, Висша лига
22:05 ПСЖ - Льо Авър, Лига 1
Nova Sport
14:30 Ковънтри - УБА, Чемпиъншип
16:30 Борусия Дортмунд - Щутгарт, Бундеслига
MAX Sport 4
15:00 Алавес - Селта, Ла Лига
17:15 Барселона - Атлетик Билбао, Ла Лига
19:30 Осасуна - Реал Сосиедад, Ла Лига
22:00 Виляреал - Майорка, Ла Лига
MAX Sport 3
16:00 Удинезе - Болоня, Серия А
19:00 Фиорентина - Ювентус, Серия А
21:45 Наполи - Аталанта, Серия А
RING
17:30 НАК Бреда - ПСВ Айндховен, Ередивизи
19:45 Аякс - Екселсиор, Ередивизи
22:00 Сент Мирън - Селтик, Висша лига на Шотландия
MAX Sport 2
22:00 Ланус - Атлетико Минейро, Копа Судамерикана, финал
