Винъс Уилямс загуби, но се даде трудно

Бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис Винъс Уилямс (САЩ) загуби първия си сингъл мач за 2024 година на турнира на твърда настилка в Окланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.

Участващата с "уайлд кард" 43-годишна Уилямс, шампионка в надпреварата през 2015 година, показа много добра игра, но отстъпи с 4:6, 6:4, 2:6 на поставената под номер 5 Магда Линете (Полша), която е номер 52 в класацията на УТА в момента и е била само на две години, когато американката е изиграла първия си мач в професионалния тур.

Двубоят беше 1101-вият на Уилямс на сингъл в турнирите на УТА, а конкурентоспособността, която показа срещу съперничка, по-млада от нея с 12 години, може да ѝ даде допълнителна увереност преди предстоящото състезание в Хобарт през следващата седмица и за Откритото първенство на Австралия по-късно през този месец, за които тя също получи покана от организаторите.

