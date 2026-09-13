Винъс Уилямс отпадна на старта на Аустрелиън Оупън

Мелбърн. Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Аустрелиън Оупън, след като загуби с 6-2, 4-6, 4-6 от Екатерина Макарова от Русия, предаде БГНЕС. До т...