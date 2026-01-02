Винъс Уилямс взриви световния тенис!

Първият за годината турнир от Големия шлем в тениса е съвсем близо - в средата на януари започва Australian open.

А на него ще играе и една абсолютна жива легенда в спорта. Винъс Уилямс получи уайлд кард тази сутрин, което я прави рекордьор като най-възрастен участник в основната схема на турнира в Мелбърн, а и на която и да е от четирите надпревари в Шлема при дамите.

Винъс е на 45 години, а досега постижение №1 бе на Кимико Дате. Японката игра в изданието на същото Открито първенство на Австралия от 2015-а, когато бе на 44 години.

Легендата се бе отказала от играта преди повече от три години, но се завърна изненадващо през 2025-а с уайлд кард за надпреварите в Синсинати и Вашингтон, а след това и за US Open. Но за първи път сега ще играе извън САЩ, откакто обяви оттегляне в края на 2022-ра.

Експертите и букмейкърите обявиха вече, че Сабаленка е фаворит №1 със ставки около 3.20 за титла в Мелбърн, а втора е Ига Швьонтек с 5.00.

При мъжете Яник Синер с котировка от 2.20 има леко предимство пред Карлос Алкарас (2.50).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com