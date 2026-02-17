Олимпиадата продължава. Какво гледаме днес ПРОГРАМА

EUROSPORT
10:00 ЗОИ: Кърлинг, Швейцария - Швеция, мъже
13:05 ЗОИ: Хокей на лед, плейоф, мъже
15:40 ЗОИ: Биатлон, щафета, мъже
17:10 ЗОИ: Бързо пързаляне с кънки, отборно преследване
18:00 ЗОИ: Хокей на лед, плейоф, мъже
20:40 ЗОИ: Фигурно пързаляне, кратка програма, жени
EUROSPORT 2
10:55 ЗОИ: Северна комбинация, голяма шанца, мъже
11:50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, втори етап, мъже
14:45 ЗОИ: Северна комбинация: ски бягане на 10 км, мъже
15:15 Снукър: Шампионат на играчите
19:55 ЗОИ: Бобслей, двойки, мъже, трети манш
21:00 Снукър: Шампионат на играчите
22:00 ЗОИ: Бобслей, двойки, мъже, четвърти манш
22:50 Снукър: Шампионат на играчите
MAX Sport 1
12:30 Тенис, ATP 500: Доха
01:00 Тенис, ATP 250: Делрей Бийч
БНТ
15:25 ЗОИ: Биатлон, щафета, мъже
MAX Sport 2
19:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Олимпиакос - Веро Волей Милано
00:00 Тенис, ATP 500: Рио де Жанейро
БНТ 3
20:30 ЗОИ: Фигурно пързаляне, кратка програма, жени
