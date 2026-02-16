Легенда на Ман Ю избухна! Предупреждението

Уейн Руни отправи остри критики към съдийството в Англия, като предупреди, че прекаленото разчитане на системата за видеоповторения (ВАР) започва да вреди на вземането на решения на терена. Повод за думите му станаха спорните ситуации по време на двубоя от четвъртия кръг на Купата на ФА между Астън Вила и Нюкасъл през уикенда.

Главният съдия Крис Кавана и неговите асистенти Гари Бесуик и Ник Грийнхалг бяха подложени на сериозни критики за представянето си на „Вила Парк“.

Съдийската бригада не отчете засада на Тами Ейбрахам при откриващото попадение на Астън Вила. Освен това остана незабелязана ситуация с високо вдигнат крак на Люка Дин срещу Джейкъб Мърфи, която можеше да промени развоя на събитията и да предотврати по-късния червен картон за вратаря на домакините. Допълнително объркване предизвика и отсъденият пряк свободен удар за игра с ръка на Дин, въпреки че нарушението бе извършено в наказателното поле.

В ролята си на анализатор за Би Би Си Руни определи решението за играта с ръка като „едно от най-лошите, които някога е виждал във футбола“. По-късно, в подкаста „The Wayne Rooney Show“, той допълни:

„Мисля, че съдиите станаха прекалено зависими от ВАР. Свикнаха винаги да получават помощ и понякога чакат намеса, вместо сами да вземат решение.“

„Ако няма ВАР, те ще трябва да действат самостоятелно. Дори указанията страничните съдии да задържат флага влияят – това също изигра роля за грешките в мача между Астън Вила и Нюкасъл“, каза още бившият нападател на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия.

Според Рууни ситуацията с играта с ръка на Дин може да се сравни с известни съдийски грешки от миналото, като незачетените голове на Франк Лампард през 2010 г. и на Педро Мендеш през 2005 г., когато топката очевидно премина голлинията, пише gol.bg.

„Страничният съдия изглеждаше в отлична позиция да види ситуацията, но сигналът му сякаш не беше взет предвид. Когато играта продължи, това ми се стори много странно решение“, добави той.

В подкаста участие взе и бившият рефер от Висшата лига Греъм Скот, който защити своите колеги.

„Не мисля, че е честно да се казва, че съдиите се крият зад ВАР. Работя отблизо с тях и ги познавам – те не са такива“, заяви Скот.

