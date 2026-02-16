Левски изпуска бленуван трансфер

Левски се разминава с голяма цел! Бившият футболист на Локомотив Пловдив Хорхе Сегура, който изгледа мача на Левски срещу Ботев Пловдив от трибуните на „Георги Аспарухов“, може и да не подпише със столичани.

„Радвам се да съм тук. Благодарен съм на Переа, той е мой приятел. Гледах него и исках да го поздравя. Футболът е луд спорт, може и да заиграя тук, защо не?! Харесвам страната ви, прекарах време тук“, каза Сегура, който в момента е част от елитния швейцарски Цюрих.

Сегура обаче няма да играе в Левски, а най-вероятно ще подпише с ЦСКА 1948 – следващия съперник на „сините“ в Първа лига. Сегура подхвърли пред медиите, че не би отказал трансфер в Левски, но това няма да се случи, съобщава „Мач Телеграф“.

Както е известно, „сините“ усилено търсят кадърен централен защитник, но засега не са се спрели на нито едно име.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com