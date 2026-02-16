Отрова плъзна на Олимпиадата. Кои пострадаха

Биатлонистките от Германия Ванеса Фойгт и Янина Хетих-Валц, както и чехкинята Джесика Ислова са получили хранително натравяне по време на Зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Според информация на германските медии трите състезателки са се оплакали от стомашни проблеми преди спринтовото състезание, проведено в събота, 14 февруари. Предполага се, че причината са били бургери с ниско качество.

Хетих-Валц и Ислова се оттеглиха от спринта и не стартираха, а Фойгт все пак участва и завърши на 12-о място въпреки неразположението. Посочва се, че здравословните проблеми не са били сериозни и са продължили около два дни.

Зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина продължават до 22 февруари, като по време на надпреварата ще бъдат разпределени общо 116 комплекта медали.

