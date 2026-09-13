Отрова плъзна на Олимпиадата. Кои пострадаха
Според информация на германските медии
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Според информация на германските медии
Пореден порой създаде проблеми
Пострадалите са подали жалба в полицията и са им предоставили записите.
Част от хората имат изгаряния по крайниците, а останалите са се оплакали от проблеми със слуха и дишането
Състоянието на четирима е тежко
Туристи пострадаха на слизане от връх Вихрен. Около 14 ч. е подаден сигнал в ПСС, че трима души, движещи се по северния ръб в посока местността Премка...
София. Двама непълнолетни пешеходци са пострадали при катастрофа на ул. „Мара Бунева" в кв. „Орландовци". Това от пресцентъра на СДВР за "Фокус". Сиг...