Легенда на Ман Ю избухна! Предупреждението
Повод за думите му станаха спорните ситуации по време на двубоя от четвъртия кръг на Купата на ФА между Астън Вила и Нюкасъл
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Повод за думите му станаха спорните ситуации по време на двубоя от четвъртия кръг на Купата на ФА между Астън Вила и Нюкасъл
Футболистът се съблякъл по боксерки във вихъра на 7-часов алкохолен купон във Ванкувър
Първото дерби на Евро 2016 е на "Стад Велодром". Това е сблъсъкът Англия - Русия, за който феновете на двата отбора вече загряха с батални сцени по у...
Готов съм да играя където и да е, признава нападателят Конкуренцията в английския отбор налага нови имена в атаката и потърпевшият от промените е Уей...
Париж. Лидерът във френското първенство Пари Сен-Жермен отново проявава интерес към нападателя на Манчестър Юнайтед Уейн Руни, съобщава "Дейли Мейл"....
Туроператор се изгаври с Уейн Руни на митичния ст. "Маракана". По време на контролата Бразилия - Англия (2:2) на рекламните пана край терена често мож...