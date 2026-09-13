Всичко за Уейн Руни

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НА ЖИВО: Англия - Русия

НА ЖИВО: Англия - Русия

Първото дерби на Евро 2016 е на "Стад Велодром". Това е сблъсъкът Англия - Русия, за който феновете на двата отбора вече загряха с батални сцени по у...

11 юни | 20:40
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Гавра с Руни на "Маракана"

Гавра с Руни на "Маракана"

Туроператор се изгаври с Уейн Руни на митичния ст. "Маракана". По време на контролата Бразилия - Англия (2:2) на рекламните пана край терена често мож...

03 юни | 21:10
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