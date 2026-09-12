Защо „Одисея“ се превърна мишена
Когато Хубавата Елена е Лупита Нионго
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Когато Хубавата Елена е Лупита Нионго
Според позицията му, този модел не трябва да бъде ограничен само до лекарствата
АИКБ иска индексацията временно да покрива само инфлацията заради хроничния дефицит
Но и на 70 години си изглежда добре
Актрисата е главна героиня в „Денят на истината“
Постъпката не била мъжка
Открито го нарече страхливец
Критики за икономиката и бюджета, според него страната е оставена без посока
Даже не се проумява как са го допуснали
Вашингтон е под натиск заради рискова военна идея
Какво е мнението на Христо Кидиков за цената на горивата
Стивън Джерард коментира загубата от Уулвърхямптън
Повод за думите му станаха спорните ситуации по време на двубоя от четвъртия кръг на Купата на ФА между Астън Вила и Нюкасъл
Бившият президент обвини политическото статукво в удар по демокрацията
Скептиците казват, че това е съвпадение, докато поддръжниците твърдят, че е знак
Отправи остра критика към състоянието на отбора
Политическата криза е овладяна с това правителство, но обществената не е, каза още той
Актрисата направи режисьорския си дебют
Завръщането на нападателя в игра за френския национален отбор не бе прието добре от местните медии
В момента отново започват разговори, в които България не е поканена да участва, а в най-добрия случай може да ги наблюдава онлайн, каза владиката