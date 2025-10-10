Вижте най-уникалните пророчества на Нострадамус за 2026 г.

Мишел дьо Нострадам (Нострадамус), френски фармацевт и астролог от ХVІ век, остава популярен дори повече от 400 години след смъртта си. Всяка година неговите четиристишия се появяват отново в медиите с уж нови интерпретации. 2026 г. не е изключение – поддръжниците виждат алюзии за войни, затъмнения и политически катаклизми в древните стихове, пише Sky History.

„Седем месеца от Първата световна война“

Най-цитираното четиристишие гласи така: „Седем месеца от Първата световна война, хора умират заради злото.“

„Руан, Хавър - кралят няма да се провали.“ Въпреки че в текста не се споменава конкретна година, коментаторите го свързват с 2026 г., предвид продължаващото напрежение между Русия и Украйна. Някои дори виждат тези думи като пророчество за голям конфликт в Европа.

Магията на числото 26

Други фенове поемат по нумерологичния път. Те твърдят, че всички четиристишия под числото 26 трябва да се отнасят до 2026 година.

Например в I:26 Нострадамус пише: „Голям рояк пчели ще се издигне... засада през нощта...“

Твърди се, че пчелите могат да се тълкуват като символ на политическа власт. Това доведе до спекулации, че през 2026 г. „велики владетели“ като Доналд Тръмп или Владимир Путин биха могли да постигнат значителни победи.

Слънчевото затъмнение е друг „знак“

През август 2026 г. Европа ще преживее пълно слънчево затъмнение – първото от 27 години. Това небесно събитие съживи интереса към пророчествата за „огън от небето“ и „затъмнено слънце“. Въпреки че астрологичните мотиви са били често срещани по време на Ренесанса, съвременните тълкуватели лесно виждат в това намек за космически или геополитически катастрофи.

Какво казват скептиците

Изследователите ни напомнят, че Нострадамус никога не е датирал директно 2026 г. Текстовете му са написани на средновековен френски език с латински акценти, което позволява всеки ред да бъде тълкуван по десетки начини. Ето защо едно и също четиристишие може да „предскаже“ атомна бомбардировка, затъмнение или нова война.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com