Магнитни бури ще вилнеят точно по Нова година

Слънцето може да поднесе неприятна изненада точно в дните около Нова година. Световни учени предупреждават за възобновяване на активните слънчеви изригвания, които ще бъдат насочени пряко към Земята. Най-рисковият период се очертава в самия край на декември.

Според научни анализи в момента две големи активни зони на Слънцето навлизат в пряката линия на видимост спрямо нашата планета. Именно това създава условия за ново засилване на слънчевите изригвания в дните преди и по време на празниците.

Учените посочват, че слънчевите петна, от които се формират т.нар. магнитни примки и изригвания, засега са скрити зад ръба на Слънцето. Очаква се обаче те да станат видими в рамките на следващите един до три дни. Изчисленията показват, че и двата центъра на активност ще попаднат в зона на „уверена видимост“ именно в навечерието на новогодишните празници – на 30 и 31 декември.

Подобна активност може да доведе до геомагнитни смущения, проблеми със сателитните системи, комуникациите и навигацията, както и до по-силни полярни сияния. Специалистите следят ситуацията в реално време и предупреждават, че краят на годината може да бъде белязан не само от фойерверки на Земята, но и от мощни „взривове“ на самото Слънце.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com