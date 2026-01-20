Цветна нощ - полярно сияние над Европа и България

Зрелищна гледка в малките часове на деня изуми жителите на Европа. Полярно сияние огря в различна степен почти всички страни на континента. Космическият феномен беше забелязан през изминалата нощ дори в южноевропейските държави, сред които е и България.

Снимките от Плевенско направи на Александър Николаев и на тях се вижда червеникавият спектър от сиянието. Най-впечатляващо обаче е било небето над северноевропейските страни.

Причината за „цветната“ нощ е поредна изключително силна геомагнитна пулсация. Слънчевата буря се очаква да продължи и в следващите часове.

