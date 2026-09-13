Когато Слънцето полудее – историята на най-силната магнитна буря
Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
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Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
Идва невиждана слънчева буря
Най-впечатляващо е било небето над северноевропейските страни
Учени дават рецепта за преодоляване на последиците от магнитните бури
Силна слънчева буря заплашва да има последици върху електрическото захранване и GPS- системите на Земята, съобщават от американската Национална океанс...
През 2012 г. силна слънчева буря за малко е щяла да връхлети Земята и да наруши функционирането на електрическите мрежи, "връщайки днешната цивилизаци...