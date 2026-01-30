7 растения привличат късмет и положителна енергия във вашия дом

Според традициите на Васту Шастра съществуват стайни растения, чието присъствие не е просто декоративно, а има силата да подобрява атмосферата и енергийния баланс в дома. Васту Шастра е древна индийска система за архитектурно планиране и хармонизиране на пространството, която разглежда дома като жив организъм, в който всяко разположение има значение. Експерти по тази система посочват седем растения, препоръчвани за привличане на късмет и положителна енергия, пише Times of India.

Тулси - свещеният пазител

Тулси, известен още като свещен босилек, се смята за мощен източник на енергия. Той пречиства пространството и помага за премахване на негативните влияния в дома. Според Васту Шастра най-подходящото място за тулси е северният, североизточният или източният ъгъл. Освен че освежава атмосферата, растението има и добре познати лечебни свойства.

Парично дърво - символ на изобилието

Паричното дърво, познато още като потос, е символ на финансово благополучие и стабилност. Смята се, че зелените му листа стимулират потока на положителна енергия и носят късмет. Във Васту Шастра се вярва, че когато издънките му са здрави и растат нагоре, това е знак за успех и просперитет.

Късметлийски бамбук - хармония и растеж

Късметлийският бамбук, разновидност на драцена, е свързан с баланс и позитивност. Обикновено се поставя на изток или югоизток, за да се засили благоприятната енергия в дома. Броят на стъблата също има значение - пет се свързват със здраве, а осем с растеж и изобилие.

Сансевиерия - защита и чист въздух

Сансевиерията е ценена заради защитните си свойства и способността да пречиства енергията. Поставена в южния или югоизточния ъгъл, тя се смята за бариера срещу негативни влияния. Допълнително предимство е, че отделя кислород през нощта и подпомага както физическия, така и енергийния баланс.

Арека палма - яснота и спокойствие

Арека палмата е известна със способността си да създава усещане за свежест и умствено спокойствие. Поставена на изток или север, тя балансира атмосферата и действа като естествен овлажнител и пречиствател на въздуха.

Спатифилум - мирът в саксия

Мирната лилия, или спатифилумът, символизира хармония и духовно спокойствие. Най-често се поставя в спалнята или в тиха зона на дома. Нейните цветове и листа подпомагат изчистването на негативната енергия и създават усещане за уют и покой.

Алое вера - здраве и жизненост

Алое вера е растение с множество лечебни качества и силно енергийно присъствие. Във Васту Шастра се смята, че то привлича положителна енергия, насърчава здравето и подкрепя естествения поток на енергия в дома. Допълнително алое вера действа като естествен освежител на въздуха.

Тези растения не изискват сложна поддръжка, но според Васту Шастра могат да имат дълбоко въздействие върху атмосферата у дома, превръщайки го в по-спокойно, балансирано и благоприятно място за живот.

