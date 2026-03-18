Естрадна легенда се завърна в България

След две шеметни седмици в Америка Орлин Горанов отново е на родна земя. Това обяви самият певец.

"Трудно ми е да опиша с думи щастието от срещите ми с българската общност отвъд океана. Срещнах хора, които ме посрещнаха с такава искреност, топлина и любов, че на моменти оставах безмълвен. В техните очи видях не само носталгията по родината, но и една тиха, достойна гордост - гордостта да носиш България в себе си, независимо къде по света те е отвел животът, който доста често е не лек.

Тези срещи бяха много повече от събития. Те бяха прегръдки, разговори, усмивки и споделени истории. Бяха доказателство, че когато българите се събират, между тях винаги се ражда нещо особено - усещане за принадлежност, за общност и за жива връзка.

В тези странни и понякога несигурни времена вярвам още по-силно, че трябва да бъдем задружни и да се подкрепяме, където и да се намираме. Това е мисия, която ни обединява и която ще ни води напред - с достойнство, с уважение един към друг и с любов към нашия корен.

Съвсем скоро ще ви обявя и предстоящите ни срещи в България. Очаквам ги с нетърпение - за да се видим, да си подадем ръка и да споделим отново онова, което ни свързва най-силно, а именно ,.... музиката!", сподели естрадната легенда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com