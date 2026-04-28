Огромно щастие за Слабаков и Ернестина

Огромно щастие в семейството на Андрей Слабаков и Ернестина Шинова. Известната двойка гушна второ внуче!

Бебето се е появило на бял свят на 25 март и носи името Борис. Момченцето е рожба на единственото дете на Ернестина и Слабаков - дъщеря им Йоанна. Борис има и по-голяма сестричка – 2-годишната Елеонора.

Йоанна не последва професионалния път на родителите си, а се отдаде на медицината – тя е лекар инфекционист. Съпругът ѝ пък е известен ортопед. Младите живеят в семейната къща на Слабакови в "Бояна“, а баба Ернестина и дядо Андрей активно помагат в грижите за бебето и по-голямата му сестричка.

