Любопитно

Голяма радост за Нора Шопова

Моделът стана майка за втори път!

Голяма радост за Нора Шопова
12 юни 26 | 11:50
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Григор Атанасов

Голяма радост за Нора Шопова и съпругът й Траян. Моделът стана майка за втори път!

Щастливата новина съобщи самата Нора в социалните мрежи и разкри пола и името на бебето.

"Магдалена попълни нашата великолепна четворка на 5-ти юни. Вихрен вече е батко, а малкият семеен свят, който с Траян създадохме - съвършено завършен и изпълнен с благодарност", написа тя и сподели трогателни снимки на новороденото, които разтопиха мрежата.

В коментарите Шопова получи безброй поздравления от почитатели и приятели, включително от Луиза Григорова-Макариев, Александър Сано, Ивет Григорова и други.

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Автор Григор Атанасов

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