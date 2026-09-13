Голяма радост за Нора Шопова
Моделът стана майка за втори път!
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Моделът стана майка за втори път!
Красавицата вече е майка на момченце на име Вихрен
Истински подарък за красавицата и семейството й
Младоженците се венчаха на планинска церемония
Красавицата каза ДА ден, преди Голяма Богородица
Синоптичката от БНТ казва "да" на 14 август
Водещата на спортните новини по БНТ ще се венчае догодина
Моделката е казала "да" на рождения си ден
Българката, Нора Шопова, която излезе на корицата на списание Vouge през 2014, отново изгря на корица на модната библия. Броят за месец април на турск...