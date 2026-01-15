Голямо щастие за Нора Шопова

Голямо щастие за бившата синоптичка и първата българка на корицата на световното модно списание Vogue Нора Шопова. Красавицата очаква второ дете!

Радостната новина идва малко повече от две години след като Нора стана майка за първи път. В началото на декември 2022 г. тя роди момченце, което кръсти Вихрен.

Този път Нора очаква момиченце, а от близки до нея става ясно, че бременността протича спокойно, а бъдещата майка се чувства добре.

Запознати коментират, че новината е дошла като истински подарък за семейството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com