Хубавата Лора нанесе грандиозен удар на мъжете

Новата любимка на България, 22-годишната Лора Христова, се превърна в истинска сензация не само на пистата, но и в социалните мрежи. Бронзовата медалистка от Зимната олимпиада в Кортина и Милано буквално е залята от неприлични предложения от страна на силния пол, откакто постигна историческия си триумф.

Въпреки своята 24-каратова усмивка и зашеметяваща визия, „ледената кралица“ на българския биатлон признава, че в момента няма време за любов и гаджета.

Родената в София и израснала в Троян спортистка споделя, че графикът ѝ е толкова натоварен, че дори не е успяла да се прибере у дома след края на игрите. Вместо да се наслаждава на славата, Лора веднага се е насочила към италианските Алпи, за да продължи подготовката си за Световната купа. Нейни близки разкриват, че тя е изключително фокусирана върху целите си и прекарва времето си в непрестанни пътувания между зимните центрове и тренировки на асфалт през лятото.

Докато феновете въздишат по нейните снимки, Лора Христова остава здраво стъпила на земята, въпреки че в Антхолц-Антерселва се размина на косъм от втори медал. За нея спортът е на първо място, а точният мерник на „снайперистката“ за момента е насочен единствено към мишените, оставяйки ухажорите си да чакат поне до края на сезона, пише Уикенд.

