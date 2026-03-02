Невероятен период за 3 зодии! Цяла седмица голям късмет

Три зодиакални знака привличат наистина голям късмет тази седмица - от 2 до 8 март 2026 г. Въпреки че Меркурий все още е ретрограден в Риби до 20 март, неговият Казими настъпва на 7 март.

Меркурий Казими се описва като моментът, в който планетата на комуникацията навлиза в сърцето на Слънцето, поставяйки началото на нов цикъл. Това означава, че от 7 до 20 март ще спрете да се занимавате с трудни въпроси от миналото и най-накрая ще започнете да продължавате напред. Използвайте това време за изследване и планиране, така че когато Меркурий стане директен, да сте готови да грабнете онова, което ви е отредено по съдба.

В предстоящите дни има усещане за съдбовност, тъй като на 3 март в Дева изгрява Пълнолуние с лунно затъмнение. Макар Пълнолунието да е известно с това, че носи край, то по-скоро е свързано с процес. Нищо в живота просто не приключва с Пълнолуние – то се развива и трансформира. По време на това Пълнолуние късметът е в пълния си блясък.

1. Рак

Обърнете внимание на това, което навлиза в живота ви, Рак. За вас Риби управляват новите начала и изобилието. Това е сфера от живота ви, която през последните години е била ограничена или тежка поради движението на Сатурн и Нептун през този воден знак. Сега обаче, когато Сатурн и Нептун вече не са там, ще започнете да усещате как темпото на мечтите и живота ви се ускорява.

Бъдете внимателни към това, което се появява с Меркурий Казими в Риби в събота, 7 март. То носи както нови възможности, така и втори шанс за нещо, което в миналото не се е получило. Докато Меркурий Казими се случва, вие разполагате и със силата на Марс, който навлиза в Риби на 2 март.

Меркурий Казими представлява съвсем нов цикъл на късмет в живота ви под формата на предложения и възможности. Енергията на Марс ви позволява да кажете „да“ и да се възползвате от това, което идва при вас. Знайте, че всички забавяния, които сте преживели, са били част от божествения план. Вашият късмет най-накрая е тук.

2. Козирог

На 3 март изгрява Пълнолуние и лунно затъмнение в Дева. Тази енергия представлява важна емоционална промяна и осъзнаване накъде искате да поемете в живота си и как се чувствате.

Пълнолунието довежда до завършек определена тема или събитие в живота ви, но само за да можете да решите как искате да продължите напред. В същото време лунното затъмнение носи промяна или неочакван завой в посоката, в която искате да поемете. Тази енергия не е непременно свързана с това, което се случва около вас, а с онова, което се случва вътре във вас.

Пълнолунието в Дева е свързано с двете Новолуния в този земен знак, които се случиха през 2025 г. Около този период в живота ви е започвало нещо невероятно, но е било нужно повече време, за да пусне истински корени. Сега, когато настъпват Пълнолунието и лунното затъмнение, това е вашият шанс да направите равносметка на напредъка си и да си позволите да поемете в нова и вълнуваща посока. Късметът е на ваша страна.

3. Лъв

Бъдете реалистични относно това как да превърнете мечтите си в реалност, Лъв. Нептун наскоро навлезе в Овен заедно със Сатурн. Това ви позволява лесно да се свържете с енергията на късмета и да я използвате, за да осъществите мечтите си.

Докато Нептун ви вдъхновява да мечтаете, Сатурн изисква да вложите усилия в живота, който желаете. Повратен момент настъпва, когато Венера се съединява със Сатурн в Овен в неделя, 8 март. Това щастливо подравняване ви носи ново начало.

