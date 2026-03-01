Азис скочи на Рачков и Геро

Защо Азис се дразни на постоянната жажда за приказки на водещите на любимото шоу за имитации – Геро и Рачков?

„Рачков ме дразни много. Двамата с Геро си позволяват прекалено много и са си въобразили, че те са самото шоу и че целият свят се върти около тях. Аз съм човекът, който трябва да ги постави на мястото им, защото ние не можем да чуем мислите си от тях. Такова словоизлияние, такава жажда за приказки. Истината е, че на нас спря да ни пука – на цялото жури. Виждам колко са изнервени и колегите. Тази безкрайна логорея, идваща от един неособено висок човек. Другият пък висок и се прави на умен. Това е всеобщото мнение – ако влезеш, ще прочетеш коментарите как изнервят българския народ. Как се надяват аз да внеса някакъв ред. На Веско Маринов му се разминава в момента. Но вие ще видите в предстоящите издания на „Като две капки вода“, че аз ще се боря ние да имаме своето място и артистите да не стоят и да се измарят от коментарите на Митко. Те са работници. Сезонът се казва Слънце и вместо аз да говоря, се случва това. Затова обявих импийчмънт. Аз обичам Магърдич, ние винаги сме били партньори, като братя. Той е режисьорът, заснел първото ми видео“, разказва Азис. И допълва, че единственото, което го е притеснявало преди да приеме предложението за участие във формата е било именно – сблъсъците с водещите. С Рачков и Геро.

„А те тепърва започват. Дори не ми се ходи на работа в понеделник. Ние с водещите се обичаме, защото се познаваме от 25 години. И аз нося на майтап. Но истината е, че в действителност много дразнят. Ходих да се помоля на Маги да направи нещо, но нямам намерение да се откажа. Напук няма да се откажа, дори да се сбием. Той ми отвърна: „Васко, разбери, аз постоянно им говоря, но ти ги предизвикваш. И да обясня за бодито. Ако не бяха светнали прожекторите, то си е нормална блуза. Тя изчезна от светлината“, разкрива Азис в студиото на „На фокус с Лора Крумова“.

