Гледаме 3 любими актриси в нов бг сериал

Новият български сериал „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ тръгва премиерно на 6 март, петък, от 22:00 ч. в ефира на bTV. Продукцията ще бъде достъпна ден по-рано (на 5 март), ексклузивно в платформата VOYO, за най-нетърпеливите.

Действието ни връща в София през 1998 г. – време на големи мечти, бързи пари и трудни избори. В АГ болница „Вяра, Надежда, Любов“ всеки ден се ражда нов живот, но зад стените ѝ се водят битки за морал, власт и оцеляване. Само на няколко километра нощният клуб „Марсилия“ управлява другия свят – на сделки, зависимости и опасни тайни. Когато тези два свята се сблъскат, последствията са необратими.

В главните роли зрителите ще видят Албена Павлова, Ванеса Пеянкова, Катерина Борисова, Пламен Димов, Калоян Трифонов и Даниел Върбанов, както и Невена Бозукова, Антоанета Добрева, Роберт Янакиев, Жаклин Даскалова, Атанас Кръстев, Антъни Пенев, Мария Сотирова и др.

Силни женски образи, напрегнати медицински казуси и криминална интрига на фона на бурните 90-те – „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ е история за изборите, които ни определят, и цената, която плащаме за тях.

