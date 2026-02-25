Мел Гибсън се оглежда за нова партньорка. Но има високи изисквания

Мел Гибсън се раздели с последната си жена и отново е отворен за романс, твърди презоеканската преса.

Според източник, близък до актьора, той имал високи изисквания. 70-годишният актьор все още преживява раздялата си с дългогодишната си приятелка Розалинд Рос, но вече се оглежда за значително по-млада жена, с която да има още едно дете.

"Той не искаше да се разделя Розалинд, бореше се упорито връзката да проработи, но като не става, не става. Мел не е от мъжете, които се отказват от жените. Затова търси нова партньорка. Казва, че това, че е станал на 70, не е забавило нито една част от него".

Звездата от "Смело сърце" вече има девет деца от три различни партньорки. Гибсън има седем деца, които днес са на възраст между 45 и 26 години, от 29-годишния си брак с Робин Мур, преди тя да подаде молба за развод през 2009 г. Сега, според източника, той се надява да последва примера на баща си, Хътън Гибсън, пише dir.bg.

"Бащата на Мел живя над 100 години, а Мел смята да направи същото, затова чувства, че няма причина да не срещне нов човек. Няма да търси в своята възрастова група. Мел говори за това, че иска още едно дете, така че търси жена на около 30 и няколко, която е готова да поеме този път с него", заявява инсайдърът.

