Напрежение в "Капките"! Рачков подлуди Веско Маринов, Фънки попари Пламена

Поредна забавна вечер в "Като две капки вода", която обаче не мина без драма.

Димитър Рачков отново подлуди Веселин Маринов. Водещият няколко пъти прекъсна члена на журито и не му даде възможност да изрази мнението си.

"След тези високо интелигентни разговори с Васко (Азис) си казвам, че дойде и моя ред. Трима изпълнители минаха и исках да говоря толкова много за всички...", започна още в началото култовият певец.

Рачков веднага отвръна с типичния си хумор: "Защото ви видях, че дремете, викам да не ви будя", пошегува се водещият, предизвиквайки бурен смях в залата. Но това хич не се хареса на Маринов, който отсече: "Дремеш ти! През цялото време вдигам ръка! Страшно дремене!"

Ситуацията се изостри още повече, когато изпълнителят се опита да коментира представянето на Емилия, но отново бе прекъснат. "Защо не се върнете към някой от предния сезон? Ако искате сега е моментът. Владо Зомбори е в публиката", намеси се отново Рачков.

Тогава търпението на Маринов окончателно се изчерпа: "Ще ме накараш пак да отворя устата! Мъча се, гледам го Васил и той едвам издържа. Ще развалим предаването! В крайна сметка сме се събрали не да ти слушаме простотиите. Искаме..."

Рачков обаче не пропусна да довърши изречението по свой начин: "Да вземем по някой лев!"

Това окончателно ядоса Маринов, който отсече: "Ами не искам да говоря!"

Напрежението в студиото отново нарасна, когато дойде ред на Фънки да коментира имитацията на Пламена, която се превъплъти в легендарната Монсерат Кабайе. Култовият рокаджия не спести критики към певицата.

"Хайде сега да се приземим! Значи за да бъда по-убедителен се изправям на крака. Монсерат Кабайе е много висока летва. Ти направи опит – неуспешен разбира се, а пък аз съм човекът, който покани Монсерат Кабайе в България. Направих концерта й в НДК", заяви Фънки.

"Много добре знам за какво става на въпрос. Това е невероятен изпълнител. Да ти представи една едра дама, която се прави на Монсерат Кабайе, което не се получи особено. Много повече щеше да вдигнеш нещата, ако само беше запомнила как започва видеоклипът. Как тя излиза на сцената и започва контакт с хората. Шеги, веселба... хората вече са нейни! И като запява вече тя ги смазва окончателно", продължи музикантът.

Той подчерта, че очаквал Пламена да обърне повече внимание на детайлите и поведението на сцената: "Много си мислех дали ще се сетиш да обърнеш внимание на това, да чуеш за какво става на въпрос, да си преведеш и като дойдеш тука да се отнесеш по същия начин с тази прекрасна публика."

Макар Азис частично да подкрепи Фънки, Хилда Казасян и Веселин Маринов защитиха Пламена.

„Ние сме тук за имитацията на образа. Ако беше Монсерат Кабайе въобще нямаше да бъде на тази сцена", категорична бе Хилда.

Веселин Маринов също застана зад певицата: „Говориш все едно трябва да гледаме Монсерат Кабайе тази вечер."

Иначе победител във втория лайв стана Иво Димчев. Ексцентричният артист спечели сърцата на всички с образа на Едит Пиаф и емоционалното изпълнение на песента “Non, je ne regrette rien”.

„Огромният талант, съчетана с тази интимна чувствителност – ти въздействаш изключително върху публиката“, заяви Хилда Казасян.

„Предаде настроението, тъгата в нея, само с лице и глас“, допълни Фънки.

„Как искам да има още хора като теб“, категоричен бе AZIS.

По случай Националния празник на България - 3-ти март Бутонът на късмета бе зареден единствено с български песни и изпълнители. Следващия понеделник Пламена ще бъде Маргарита Хранова, Дънди ще изпълни песен на Мария Кехайова, Алекс Раева ще трябва да имитира Катя Филипова, Виктор ще се превъплъти в Ивана, Весела Бабинова ще влезе в обувките на Силвия Кацарова, а Борис - в света на Веселин Маринов, Емилия ще трябва да пее като Лили Иванова, Симона ще бъде Ваня Костова, а победителят Иво Димчев ще се превърне в Емил Димитров.

