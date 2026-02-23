Любопитно

3 съставки развалят кюфтетата! Не ги слагайте

Ето какво да не слагаме в каймата

3 съставки развалят кюфтетата! Не ги слагайте
Снимка: интернет
23 фев 26 | 19:40
1012
Агенция Стандарт

Според професионалните шеф готвачи има 3 съставки, които никога не трябва да слагате в каймата, ако искате кюфтетата ви да станат перфектни.

  • накиснатият хляб, който много хора добавят към каймата, всъщност разваля вкуса на кюфтетата и ги прави плътни и груби.

  • майонезата, която някои домакини добавят за сочност, е напълно ненужна съставка, тъй като е достатъчно просто да омесите добре каймата.

  • суровото яйце

Също така е добре да забравете за задушаването на кюфтетата, тъй като, за да запазят сочността си, те трябва да се пържат на силен огън, за да образуват коричка, която задържа месните сокове вътре.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Любопитно
Коментирай