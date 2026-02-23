3 съставки развалят кюфтетата! Не ги слагайте

Според професионалните шеф готвачи има 3 съставки, които никога не трябва да слагате в каймата, ако искате кюфтетата ви да станат перфектни.

накиснатият хляб, който много хора добавят към каймата, всъщност разваля вкуса на кюфтетата и ги прави плътни и груби.

майонезата, която някои домакини добавят за сочност, е напълно ненужна съставка, тъй като е достатъчно просто да омесите добре каймата.

суровото яйце

Също така е добре да забравете за задушаването на кюфтетата, тъй като, за да запазят сочността си, те трябва да се пържат на силен огън, за да образуват коричка, която задържа месните сокове вътре.

