Обявиха дестинация №1 в Европа

Испанската столица получи титлата от European Best Destinations, която публикува ежегодна класация на градовете на континента от 2009 г. насам. След първоначален преглед, който разглежда данни, включително растеж на туризма и търсене, дълъг списък от 42 дестинации беше гласуван от пътешествениците, за да се определят 20-те места, които хората най-много искат да посетят през следващата година.

"Мадрид се откроява като столица, където наследството и модерността съжителстват без усилие: музеи от световна класа, динамични квартали, зелени пространства, смела архитектура, процъфтяваща кулинарна сцена и неповторима радост от живота, която резонира дълбоко с днешните пътешественици", се казва в European Best Destinations, пише lifestyle.bg.

Музикалният туризъм бележи сериозен ръст през последните години, а 2026-а ще доведе някои от най-големите световни звезди в града.

През април испанската певица Росалия ще изнесе четири поредни концерта в Movistar Arena като част от своето LUX TOUR 2026. След нея сцената ще бъде завладяна от Tame Impala, Луи Томлинсън и Ne-Yo.

В края на май и началото на юни пуерториканската суперзвезда Bad Bunny - който участва в шоуто на полувремето на тазгодишния NFL Super Bowl - ще има 10 концертни вечери на стадион Riyadh Air Metropolitano. По-късно същия месец южнокорейската бойбанда BTS ще стартира първото си световно турне след завръщането си от военна служба.

Сред другите големи имена, които ще свирят в Мадрид тази година, са Linkin Park, Бруно Марс, My Chemical Romance и The Weeknd.

Освен музикалните сцени, градът ще посрещне и моторните спортове. През септември Мадрид ще бъде домакин на Гран при на Испания във Formula 1.

В момента се изгражда новото улично трасе Madring, разположено около изложбения център IFEMA. Досегашният домакин - Circuit de Barcelona-Catalunya - ще организира Барселона-Каталуния Гран при през редуващи се години от 2028 г., а през 2027 г. мястото в календара ще заеме белгийската Гран при на пистата Spa-Francorchamps.

Любителите на гастрономията също имат повод за радост. В града вече има 31 ресторанта със звезди Michelin, като два нови влизат в изданието за 2026 г.:

Ramón Freixa Atelier (две звезди)

EMi (една звезда)

Ramón Freixa Atelier получава признанието само пет месеца след откриването си. Ресторантът разполага с едва 10 места и предлага изискано дегустационно меню.

EMi е първият самостоятелен проект на шеф Рубен Ернандес Москеро. Менюто му черпи вдъхновение от Новата скандинавска кухня, като съчетава японски и корейски техники на готвене.

През октомври миналата година отвори врати Espacio Mistral - културно пространство, посветено на театър, музика, танц, кино и литературни събития.

Програмата за 2026 г. включва пиеси, опери, фестивали и прожекции на филми с дискусии и срещи с режисьори и актьори.

