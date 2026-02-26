Внимание! Този ретрограден Меркурий ще е по-тежък от обичайното

Най-тежкото астрологическо събитие се завръща отново! Първият ретрограден Меркурий за 2026 г. започва в четвъртък, 26 февруари. Но този конкретен ретрограден Меркурий е още по-странен от обичайното.

Три, четири пъти в годината Меркурий преминава през цикъл, през който забавя ход, спира и сменя посоката си, създавайки илюзията, че се движи назад по небето. Тази промяна - ретроградният Меркурий - съответства на периоди, в които външният напредък се забавя, за да се насочи вниманието към вътрешна преоценка. А заедно с това се увеличават грешките в комуникацията, логистичните планове изискват корекции, технологичните системи проявяват нестабилност, а дори и мисленето ни може да стане малко объркано. Не винаги е красиво, но е необходима (и неизбежна) част от пътя.

Добрата новина е, че макар ретроградният Меркурий да прави нещата досадни, той няма да съсипе живота ви. Меркурий се движи назад в знака Риби - и независимо в коя посока се движи, Меркурий не се чувства добре в този знак. В традиционната астрология се смята, че Меркурий е в две от най-предизвикателните си позиции в Риби: в заточение и в падение. Планета в „заточение“ е, когато тя се намира в знак, противоположен на този, който управлява (Меркурий управлява Дева и Близнаци, а Риби са противоположни на Дева), което показва неудобна позиция за тази планета. Планета в „падение“ означава, че небесното тяло изпитва сериозни трудности в даден знак - с други думи, чувства се напълно неспособно да се изрази в този зодиакален знак. Меркурий в Риби е най-компрометираната позиция в цялата астрология, което означава, че Меркурий е доста нещастен в небето на Риби.

Риби - последният знак на зодиака - е мистериозен воден знак, който поставя чувствата над логиката. Той обработва информация чрез емоции, символи и впечатления, а не чрез категоризация. Рибите не се стремят да бъдат разбирани; всъщност дори се наслаждават на това да бъдат неразбрани! Но като резултат Меркурий се чувства дълбоко потиснат. По същия начин Меркурий в Риби съответства на размити граници между обективния факт и субективната интерпретация.

Добавете към това и факта, че Меркурий е ретрограден, и динамиката се засилва. Недоразуменията може да произтичат не само от външни грешки, но и от изкривено възприятие - ще бъде трудно да се различи фактът от измислицата, истината от проекцията и интуицията от предположението, така че не се изненадвайте, ако се окажете, че преразглеждате разговори, препрочитате съобщения или осъзнавате, че сте изградили цял разказ върху погрешна информация. Нещата ще станат странни, затова ще трябва да положите допълнителни усилия, за да сте здраво стъпили в реалността.

Ситуацията става още по-сложна, защото все още сме в разгара на сезона на затъмненията! Очаква ни лунно затъмнение в Дева във вторник, 3 март. Затъмненията са много важни астрологични събития, свързани със съдбата, предназначението и кармата; това са моменти с реални, дългосрочни последици, които променят траекторията на живота ви. А тъй като това затъмнение се случва в Дева, това означава, че планетарният владетел на Дева - Меркурий - ще бъде отговорен за прилагането на тези промени. При положение че владетелят на това затъмнение е едновременно ретрограден и в най-непредпочитания си знак, е много вероятно нещата да станат изключително хаотични, преди да се подредят. Ключова информация, която влияе върху важни решения, може да бъде непълна или подвеждаща. Диагнози, преговори или заключения може да се окажат грешни.

Не се изненадвайте, ако започнете да се съмнявате в рутините си, работните процеси или дори в междуличностните динамики. Имайте предвид, че решенията, взети през този период, едва ли ще бъдат окончателни - всъщност ги приемайте като стъпки в процес на развитие, а не като крайни точки, особено след като няма да можем напълно да се доверим на преценката си.

Как да се справим през този период? Първо, забавете темпото. Това не са трите седмици, в които да изпращате импулсивни имейли, да правите гръмки изявления или да приемате, че първата ви интерпретация е правилната. Дори ако нещо изглежда спешно, направете пауза. „Преспете“ с важните решения. Отделете малко повече време, за да формулирате отговор, дори ако го изпратите ден или два по-късно от планираното. И ако усетите, че се обърквате по-лесно от обикновено, не се страхувайте да поискате уточнение. Животът в момента ще бъде малко мъгляв, така че не се тревожете - не сте само вие. Всички са малко странни!

Второ, документирайте всичко. Правете скрийншотове на важни разговори. Потвърждавайте часовете на срещите. Препрочитайте договорите, преди да ги подпишете - а ако можете да отложите големи споразумения за след 20 март, още по-добре. Ретроградният Меркурий в Риби не е зловещ, но е хлъзгав. Датите ще се объркват. Детайлите ще се пропускат. Малък пропуск може да се превърне в ненужно усложнение, затова пазете всички доказателства.

И накрая, бъдете много внимателни и осъзнати в разграничаването на чувствата от фактите. Енергията на Риби е потапящо емоционално преживяване, което е прекрасно за изкуство и интуиция, но по-малко полезно за обективно вземане на решения. Ако започнете да се вглъбявате прекалено в текстово съобщение или в нечий жест, съберете данни, преди да изграждате сложен сценарий. Не всяко комуникационно недоразумение трябва да се превръща в катастрофа - опитайте се да не правите от мухата слон.

