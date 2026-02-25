Маймунката Пънч трогна милиони и стана тотален хит в нета

Една малка маймуна трогна милиони хора - прикова погледите и спечели сърца в целия свят. Изоставеното от майка си бебе макак намери утеха и обич в плюшена играчка.

Историята на Пънч дойде от Япония, обиколи света и развълнува милиони. Когато Пънч е отхвърлен не само от маймуните в групата, но и от майка си, гледачите в зоопарка в Ичикава се опитват да го спасят, като сами се грижат за него. Даването на плюшена играчка е честа практика в такива ситуации, обяснява Цветомира Дойчева, гледач, пред bTV.

"По принцип маймуните до доста голяма възраст се държат за майките си и всъщност с една плюшена играчка се имитира точно това. Мама в случая е плюшена играчка, но мама е там – аз винаги си я имам“, казва тя. По същия начин в зоопарка са спасили две маймуни капуцини. Едното от тях е оставено от майката след тежко раждане. За Пънч тя допълва: „Последните клипчета са как той някъде е зарязал плюшената играчка и си е с другите маймуни, което е всъщност идеята".

В изпитанията на Пънч – отхвърляне, самота, жажда за нежност – всеки открива по нещо и от собствените си преживявания. Именно заради емоцията клиповете с маймунката се разпространяват светкавично, казва маркетологът Георги Малчев. „Това, което много се хареса на хората, е, че това е история с продължение – тя започва с тъжната част, но в момента то е интегрирано с другите макаци и живее нормално, и само от време на време се обръща към плюшената играчка“, допълва Малчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com