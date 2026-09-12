Ново чудо в Лютица! Уникална бронзова маймунка (ВИДЕО и СНИМКИ)
Находката е на ръководителя на разкопките д-р Филип Петрунов
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Находката е на ръководителя на разкопките д-р Филип Петрунов
Гушна плюшена играчка вместо мама
Маймунка падна върху трансформатор на водноелектрическа централа и остави без ток цяла Кения за четири часа, съобщи Би Би Си. От удара трансформаторъ...
Маймунката Алф, която служители на Столичния зоопарк взеха вкъщи, проходи. Това става ясно от страницата на зоологическата градина в социалната мрежа...
Служители на Столичния зоопарк отглеждат малко маймунче в домашни условия. Това става ясно от страницата на зоологическата градина във Фейсбук, къде...
Представителите на животинското царство имат нещо общо - всеки обича кученца. Списание "Тайм" съобщава за необикновената връзка изградена между една м...
Маймунка прогледна след едночасова лазарена операция в България. Животното от вида Зелена морска котка (Chlorocebus aethiops), което било сляпо напълн...
Айтос. Маймунка джебчийка изпрати полицаите в зоопарка в Айтос. Животното се научило да краде от бившите си собственици. Те давали на маймунката лаком...