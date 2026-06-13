Ново чудо в Лютица! Уникална бронзова маймунка (ВИДЕО и СНИМКИ)

Уникална находка в Мраморния град Лютица обяви ръководителят на разкопките д-р Филип Петрунов, археолог от Средновековната секция на НАИМ-БАН.

Той откри бронзова маймунка, която вероятно е била орнамент от бронзова лампа. Този тип светилници се появява още през XII век при селджуците. През XIV век, от чийто пластове произхожда зооморфната фигурка, Лютица е пряк участник в гражданските войни на Византия. Един от интересните моменти в тези конфликти е сблъсъка между Йоан V Палеолог срещу Йоан Кантакузин, каза специално за "Стандарт" д-р Петрунов.

Византия, XIV век – империя на ръба

През XIV век Византия вече е сянка на своята някогашна мощ. Империята, която някога владее три континента, е разкъсана от вътрешни борби, интриги и глад за власт. Гражданската война между Йоан V Палеолог и Йоан VI Кантакузин е не просто сблъсък между двама владетели. Тя е последният акт на една цивилизация, която се опитва да оцелее в свят, променен от османците, латинците и новите търговски сили.

Кантакузин, опитният държавник и учен, се провъзгласява за император през 1347 г., след години на кървави битки и политически маневри. Йоан V, законният наследник на Палеолозите, е дете, но зад него стоят амбициозни регенти и западни интереси. Войната между двамата разделя империята на лагери - градове, крепости и манастири избират страна, а земите на Тракия и Родопите се превръщат в сцена на непрестанни походи.

Лютица - крепост на границата между светове

В този бурен контекст Лютица, известна още през Средновековието като Мраморният град, е стратегическа точка. Крепостта, разположена над Ивайловград, контролира пътищата между Беломорието и вътрешността на Балканите. През XIV век тя е пряк участник в събитията. Гарнизоните ѝ сменят вярност, а бойните знаци на Палеолозите и Кантакузините се редуват по стените.

Именно от този пласт идва бронзовата маймунка, открита от д-р Филип Петрунов – орнамент от лампа, вероятно донесена от Изтока. Тя е свидетелство за културния обмен, който продължава дори в години на война: селджукски влияния, византийски майстори, търговски връзки, които не спират да пулсират, независимо от политическите бури.

Символът зад находката

Маймунката от Лютица е повече от любопитна фигурка. Тя е метафора за времето, в което Византия се опитва да балансира между стария свят и новия. Докато империята се разпада, изкуството продължава да живее, а бронзът, излят преди седем века, днес разказва историята на човешката устойчивост.





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