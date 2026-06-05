Ново Чудо в Лютица! Уникална находка (СНИМКИ)

Още в първите дни на новия археологически сезон на Лютица бе открита още една монета на цар Йоан Асен II . Този рядък тип паметници е с изключително високо качество и изобщо не е бил в обръщение, съобщи специално за "Стандарт" ръководителят на разкопките д-р Филип Петрунов, археолог от Средновековната секция на НАИМ-БАН.

Тези монети се секат от името на българския владетел след победата над Византия през 1230 година при Клокотница. Средновековния град Лютица, до съвременния Ивайловград е най-югоизточната точка, където се откриват монетите на цар Йоан Асен II. Паметната дата, освен с първите монети на Второто българско царство е увековечена и с надпис в църквата "Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново, който гласи:

"В лето 6738 [1230], индикт 3. Аз Йоан Асен, в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, син на стария цар Асен, създадох из основа и с живопис украсих докрай тази пречестна църква в името на светите 40 мъченици, с чиято помощ в дванадесетата година от моето царуване, в която година се изписваше този храм, излязох на бран в Романия и разбих гръцката войска и плених самия цар кир Теодор Комнин с всичките негови боляри, а цялата земя от Одрин до Драч завладях – гръцка, още и арбанаска и сръбска. Франките владееха само градовете около Цариград и самия този град, но и те се повинуваха под десницата на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене и благодарение на мене прекарваха своите дни, защото така повели Бог. Понеже без Него ни дело, ни слово се извършва. Нему слава на векове. Амин."

Чрез тази монета, отново се препотвържда наблюдението на археолозите, че Лютица е бил български град през 13 и 14 век.

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