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Твърдините на Ивайловград

Твърдините на Ивайловград

Откритата част от дестилатор показва, че твърдият алкохол е познат у нас още от ХIII век Арабски алхимици научили воините в "Лютица" да варят ракия...

02 август | 19:30
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