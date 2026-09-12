Гръцките земеделци спряха и свои за пазара в Ивайловград

Блокадата на гръцките земеделци в сряда сутринта засегна и ГКПП Ивайловград-Кипринос. ГКПП-то, което от наша страна е при с. Славеево не беше залоства...