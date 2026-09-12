Български трактори блокират границата с Гърция
Фермерите искат през Ивайловград-Кипринос да преминават камиони над 3,5 тона и заплашват с нови протестиЗемеделски производители затварят днес граничн...
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Фермерите искат през Ивайловград-Кипринос да преминават камиони над 3,5 тона и заплашват с нови протестиЗемеделски производители затварят днес граничн...
Екипът на д-р Филип Петрунов попълва белите страници от историята на Мраморния град
Археологът Филип Петрунов разказа интересни подробности за историята на паметника
Пътища под вода, не може да се минава
Намира се до Ивайловград
Със заповед на кмета
Има опасност от екологична катастрофа, много от ръкавите, които захранват язовира, пресъхват
Прекъснато е електрозахранването на помпена станция „Акмара“
Причината е авария на водопровод в наводнен участък за селото
Античната вила "Армира" е топ гордостта на общината
Ден преди Европейското в Италия, Михаил Христов игра футбол със състезателите Джина Стоева вдигна игрището на крака Повече от 300 души се събраха на...
Съвсем скоро първият саниран блок в Ивайловград по Националната програма за енергийна ефективност ще бъде готов. Кметът Диана Овчарова се похвали във...
Блокадата на границата ни с Гърция продължава. Гръцките фермери не спират протеста си, а своята контраблокадата на нашите превозвачи също тече. Затво...
Блокадата на гръцките земеделци в сряда сутринта засегна и ГКПП Ивайловград-Кипринос. ГКПП-то, което от наша страна е при с. Славеево не беше залоства...
Откритата част от дестилатор показва, че твърдият алкохол е познат у нас още от ХIII век Арабски алхимици научили воините в "Лютица" да варят ракия...
Хотелите в Ивайловград вече са пълни 100%, включваме се във веломаршрута по пътя на "Желязната завеса" Очакваме да ни дадат за управление крепостта Л...
Римският дворец край Ивайловград отбеляза рекордни туристи Най-богатият частен дворец от римско време по нашите земи Вила „Армира" отбеляза рекорден...
Народ, който е лишен от памет, няма бъдеще. С тези думи зам.-министърът на културата доц. д-р Бони Петрунова откри церемонията по връчването на поредн...
Ивайловград. Последният язовир от каскадата "Арда" - "Ивайловград", прелива. Община Ивайловград публикува страховитите кадри на страницата си във Fac...
Божидар Димитров връща билоновото съкровище за празника на града Жълтиците на византийския император Алексий I Комнин се връщат в Ивайловград. Директ...