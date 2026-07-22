Ново чудо! Забележителна находка на Перперикон (СНИМКА)

Тези дни Перперикон нашумя със забележителния научен експеримент, в който един от последните живи шамани от Централна Азия възпроизведе ритуала „камлаене“, както са го практикували дошлите там прабългари преди хилядолетия.

Но мащабните разкопки на скалния град за 2026 г. са вече в разгара си и започват да се появяват първите уникални находки. Сред тях е масивният бронзов накрайник от VI – VII в. от т. нар. тип „Сучава“, украсявал някога колана на виден ранновизантийски аристократ, съобщи за "Стандарт" топ археологът проф. Николай Овчаров, който дълги години проучва уникалния обект.

Става дума за доста рядка апликация от вид, от който досега на територията на България са открити десетина екземпляра. В науката е описан за пръв път от големия германски археолог Йоахим Вернер, известен у нас с факта, че определя съкровището от Малая Перешчепина като гробен дар на владетеля на Велика България, хан Кубрат.

Ажурните прорези върху новооткритата апликация оформят стилизирана човешка маска и ясно изразения символ на християнството – кръста. Тя представлявала своеобразен защитен амулет. Имала е също апотропейна функция да прогонват злите сили и уроки, както и да пази воина в битка. Схематичните геометрични форми може да се разчитат и като тамгообразни знаци, указващи родовата принадлежност или военния ранг на притежателя им. Наличието на християнския кръст и мотива „лунула“ като символ на Луната пък показва смесване на християнската символика с по-стари езически култове, каза още Николай Овчаров.