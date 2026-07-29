Как да удължите живота на автомобилните си гуми: Полезни съвети за поддръжка

Правилната поддръжка на автомобилните гуми не само удължава техния живот, но и подобрява безопасността, комфорта и икономията на гориво. Подготвихме списък с най-важните практики, които всеки шофьор трябва да спазва, за да извлече максимума от своите гуми.

Автомобилните гуми са единствената точка на контакт между автомобила и пътя. Независимо дали шофирате ежедневно в града или предприемате дълги пътувания, правилната грижа за тях е инвестиция, която се отплаща с по-ниски разходи, по-добра управляемост и по-висока безопасност.

Проверявайте налягането редовно

Една от най-честите причини за преждевременно износване на гумите е неправилното налягане.

При ниско налягане гумата се деформира повече, което увеличава съпротивлението при търкаляне, води до по-висок разход на гориво и ускорява износването на страничните части на протектора. Прекалено високото налягане пък намалява контактната площ с настилката и износва централната част на гумата.

Съвет: Проверявайте налягането поне веднъж месечно и винаги преди по-дълго пътуване, когато гумите са студени. Следвайте препоръките на производителя на автомобила, а не максималното налягане, отбелязано върху самата гума.

Следете дълбочината на протектора

Протекторът осигурява сцепление с пътя, особено при мокри условия.

Макар законовият минимум да е 1,6 мм, експертите препоръчват подмяна значително по-рано:

Летни гуми – около 3 мм.

Зимни гуми – около 4 мм.

С намаляването на протектора се увеличава рискът от аквапланинг, удължава се спирачният път и намалява стабилността на автомобила.

Правете реглаж на геометрията

Ако автомобилът дърпа в една посока, воланът не стои прав или забелязвате неравномерно износване на гумите, вероятно е необходим реглаж.

Неправилната геометрия може да съкрати живота на гумите с десетки проценти и да влоши управляемостта.

Реглажът е препоръчителен след:

удар в дупка или бордюр;

смяна на елементи по окачването;

покупка на нов комплект гуми.

Балансирайте гумите навреме

Небалансираните гуми причиняват вибрации, ускорено износване и допълнително натоварване върху окачването.

Балансиране се препоръчва:

при всяка смяна на гуми;

след ремонт;

ако усетите вибрации във волана при движение.

Разменяйте гумите между осите

Предните гуми обикновено се износват по-бързо, особено при автомобили с предно предаване.

За по-равномерно износване е добре гумите да се разменят на всеки 8 000–10 000 километра, ако производителят позволява това.

Тази практика може значително да удължи живота на целия комплект.

Шофирайте плавно

Начинът на управление има огромно значение.

Рязкото ускорение, агресивното спиране и високата скорост увеличават температурата в гумите и ускоряват тяхното износване.

Плавното шофиране носи няколко предимства:

по-дълъг живот на гумите;

по-нисък разход на гориво;

по-малко натоварване на спирачната система;

по-висока безопасност.

Избягвайте претоварването

Всеки автомобил има максимално допустимо натоварване, а всяка гума – определен товарен индекс.

Претовареният автомобил повишава температурата в гумите, увеличава риска от повреди и ускорява износването.

Преди дълго пътуване проверете както допустимото натоварване на автомобила, така и налягането в гумите.

Съхранявайте гумите правилно

Ако използвате отделни летни и зимни гуми, правилното съхранение е от съществено значение.

Гумите трябва да се пазят:

на сухо и прохладно място;

далеч от пряка слънчева светлина;

без контакт с масла, химикали или източници на топлина.

Добре съхраняваните гуми запазват своите свойства значително по-дълго.

Проверявайте гумите за повреди

Редовният визуален оглед може да предотврати сериозни проблеми.

Следете за:

порязвания;

балони по страничната стена;

пукнатини;

забити пирони или други предмети;

неравномерно износване.

При съмнение е добре гумите да бъдат проверени в специализиран сервиз.

Избирайте качествени гуми според сезона

Дори най-добрата поддръжка не може да компенсира използването на неподходящи гуми.

Изборът трябва да бъде съобразен със:

сезона;

климатичните условия;

стила на шофиране;

препоръките на производителя на автомобила.

Качествените гуми осигуряват по-добро сцепление, по-къс спирачен път и по-дълъг експлоатационен живот. На сайта primex-bg.com можете да разгледате и изберете между голямо разнообразие от марки и модели гуми.

Заключение

Редовната поддръжка на автомобилните гуми не изисква големи усилия, но носи значителни ползи. Проверка на налягането, следене на протектора, реглаж, баланс и правилно съхранение могат да удължат живота на гумите с хиляди километри и да намалят разходите за подмяна.

Експертите препоръчват профилактиката да бъде част от редовната грижа за автомобила. Така ще си осигурите по-висока безопасност, по-добра ефективност и спокойствие при всяко пътуване.