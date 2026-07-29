Как да удължите живота на автомобилните си гуми: Полезни съвети за поддръжка

Правилната поддръжка на автомобилните гуми не само удължава техния живот, но и подобрява безопасността, комфорта и икономията на гориво. Подготвихме списък с най-важните практики, които всеки шофьор трябва да спазва, за да извлече максимума от своите гуми.
Автомобилните гуми са единствената точка на контакт между автомобила и пътя. Независимо дали шофирате ежедневно в града или предприемате дълги пътувания, правилната грижа за тях е инвестиция, която се отплаща с по-ниски разходи, по-добра управляемост и по-висока безопасност.
Проверявайте налягането редовно
Една от най-честите причини за преждевременно износване на гумите е неправилното налягане.
При ниско налягане гумата се деформира повече, което увеличава съпротивлението при търкаляне, води до по-висок разход на гориво и ускорява износването на страничните части на протектора. Прекалено високото налягане пък намалява контактната площ с настилката и износва централната част на гумата.
Съвет: Проверявайте налягането поне веднъж месечно и винаги преди по-дълго пътуване, когато гумите са студени. Следвайте препоръките на производителя на автомобила, а не максималното налягане, отбелязано върху самата гума.
Следете дълбочината на протектора
Протекторът осигурява сцепление с пътя, особено при мокри условия.
Макар законовият минимум да е 1,6 мм, експертите препоръчват подмяна значително по-рано:
Летни гуми – около 3 мм.
Зимни гуми – около 4 мм.
С намаляването на протектора се увеличава рискът от аквапланинг, удължава се спирачният път и намалява стабилността на автомобила.
Правете реглаж на геометрията
Ако автомобилът дърпа в една посока, воланът не стои прав или забелязвате неравномерно износване на гумите, вероятно е необходим реглаж.
Неправилната геометрия може да съкрати живота на гумите с десетки проценти и да влоши управляемостта.
Реглажът е препоръчителен след:
удар в дупка или бордюр;
смяна на елементи по окачването;
покупка на нов комплект гуми.
Балансирайте гумите навреме
Небалансираните гуми причиняват вибрации, ускорено износване и допълнително натоварване върху окачването.
Балансиране се препоръчва:
при всяка смяна на гуми;
след ремонт;
ако усетите вибрации във волана при движение.
Разменяйте гумите между осите
Предните гуми обикновено се износват по-бързо, особено при автомобили с предно предаване.
За по-равномерно износване е добре гумите да се разменят на всеки 8 000–10 000 километра, ако производителят позволява това.
Тази практика може значително да удължи живота на целия комплект.
Шофирайте плавно
Начинът на управление има огромно значение.
Рязкото ускорение, агресивното спиране и високата скорост увеличават температурата в гумите и ускоряват тяхното износване.
Плавното шофиране носи няколко предимства:
по-дълъг живот на гумите;
по-нисък разход на гориво;
по-малко натоварване на спирачната система;
по-висока безопасност.
Избягвайте претоварването
Всеки автомобил има максимално допустимо натоварване, а всяка гума – определен товарен индекс.
Претовареният автомобил повишава температурата в гумите, увеличава риска от повреди и ускорява износването.
Преди дълго пътуване проверете както допустимото натоварване на автомобила, така и налягането в гумите.
Съхранявайте гумите правилно
Ако използвате отделни летни и зимни гуми, правилното съхранение е от съществено значение.
Гумите трябва да се пазят:
на сухо и прохладно място;
далеч от пряка слънчева светлина;
без контакт с масла, химикали или източници на топлина.
Добре съхраняваните гуми запазват своите свойства значително по-дълго.
Проверявайте гумите за повреди
Редовният визуален оглед може да предотврати сериозни проблеми.
Следете за:
порязвания;
балони по страничната стена;
пукнатини;
забити пирони или други предмети;
неравномерно износване.
При съмнение е добре гумите да бъдат проверени в специализиран сервиз.
Избирайте качествени гуми според сезона
Дори най-добрата поддръжка не може да компенсира използването на неподходящи гуми.
Изборът трябва да бъде съобразен със:
сезона;
климатичните условия;
стила на шофиране;
препоръките на производителя на автомобила.
Качествените гуми осигуряват по-добро сцепление, по-къс спирачен път и по-дълъг експлоатационен живот. На сайта primex-bg.com можете да разгледате и изберете между голямо разнообразие от марки и модели гуми.
Заключение
Редовната поддръжка на автомобилните гуми не изисква големи усилия, но носи значителни ползи. Проверка на налягането, следене на протектора, реглаж, баланс и правилно съхранение могат да удължат живота на гумите с хиляди километри и да намалят разходите за подмяна.
Експертите препоръчват профилактиката да бъде част от редовната грижа за автомобила. Така ще си осигурите по-висока безопасност, по-добра ефективност и спокойствие при всяко пътуване.