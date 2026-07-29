Нови изисквания за жилищата. Реформата започна

Обещаната от кабинета "Радев" жилищна реформа започна. Първата стъпка са нови изисквания за апартаментите, регламентирани в поправки на Закона за енергийна ефективност, пуснати от правителството за обществено обсъждане.

Промените въвеждат допълнителни изисквания за собствениците на жилища, които искат да ги продадат. Те вече ще трябва да им направят обследване, за да им бъде издаден сертификат за енергийна ефективност. А купувачите и наемателите на жилища ще имат достъп до информацията за енергийната ефективност на имота, съобщи "Труд".

Сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране за енергийна ефективност, с някои малки изключения, гласят промените в закона.

Това означава, че почти всички жилищни сгради в страната ще трябва да бъдат сертифицирани, като това става от частни фирми срещу заплащане от собствениците. Краен срок, в който това да бъде направено, и глоба, ако собствениците не платят за получаване на сертификат, няма. Но има друг начин, с който собствениците на жилища да бъдат стимулирани да извадят сертификат на имотите си.

Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея са обявени за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/кв. метър и класът на енергопотребление, посочени в сертификата, се отбелязват в обявата, гласят предложените промени в закона.

Това означава, че на пазара на имоти ще се появят обяви с данни за енергийната им ефективност. Тези сертификати ще бъдат под формата на електронен документ. При продажба на сграда или самостоятелен обект в нея, както и при отдаване под наем и подновяване на договор за наем, собственикът ще трябва да осигури на купувача или наемателя достъп до сертификата за енергийни характеристики на сградата.

За купувачите на жилища на пръв поглед промяната е положителна, защото ще имат повече информация за имота. Но ако собственикът даде пари, за да бъде направено обследване на жилището, вероятно този разход ще бъде включен в крайната цена, която ще трябва да плати купувачът.

Ако на пазара на имоти има обяви за жилища, които имат сертификат за енергийна ефективност, и за апартаменти без такъв сертификат, е възможно купувачите да предпочетат имот, на който е направено обследване, защото така ще имат по-голяма гаранция какво купуват. Но тази гаранция вероятно ще върви с по-висока цена на тези имоти.

Проблемът е с апартаментите в жилищните кооперации. Сертификат за енергийна ефективност може да бъде издаден за цялата сграда. Тоест разходите може да бъдат поделени между съседите в блока. Но ако един от собствениците реши да продава апартамента си, едва ли неговите съседи ще искат да дадат пари за енергийно обследване на цялата сграда. В същото време проектът на закон предвижда обследването на сградите да бъде задължително, тоест, за да спазят закона, съседите би трябвало да си разделят парите за обследване на жилищната кооперация.

Църквите и летните вили са изключени от задължението да бъдат сертифицирани за енергийна ефективност.