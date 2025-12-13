Защо панелките оцеляха

Въпреки предупрежденията на експерти за рисковете при покупка на панелни жилища, интересът към този тип имоти остава стабилен. Купувачите ценят панелките за достъпната им цена, практичните разпределения и изключително здравата конструкция – често по-надеждна от новото строителство.

„Това се говореше и преди 20-25 години, и днес е същото – старото строителство е по-добро от новото“, казва собственик на панелен апартамент, цитиран от Plovdiv24.bg Той подчертава, че въпреки непретенциозната визия на панелките, изпълнението е стабилно и практично: „Купих си панелка и пак бих избрал панелка пред ново строителство. Трябва да ми я подарят, за да взема нова сграда.“

Собствениците на ново строителство често се сблъскват с проблеми като малки квадратури, лоши разпределения, тънки стени и недостатъчна шумоизолация. В новите квартали инфраструктурата изостава спрямо строителните темпове, а някои сгради нямат дори нормална канализация.

За разлика от тях, панелните жилища предлагат „нормални, човешки, удобни за живот“ помещения – с реална квадратура, практични стаи и без изкуствено завишени цени чрез огромни общи части. „В новото строителство плащаш въздух и коридори. Панелката може да е грозна, но е истинска“, казва той.

Собствениците отбелязват, че истинският проблем не е в сградите, а в поведението на обитателите: „Не сградата е проблем, а простащината на хората. Повечето – селяндури.“ Мнозина, които напускат панелките, търсят спокойствие в малки населени места, вместо да купуват новите „кутии с общи части“.

Независимо от критиките, панелните жилища остават предпочитан избор за онези, които ценят здравина, реална площ и комфорт, показвайки, че модерното строителство не винаги надминава старото, съобщи БЛИЦ

