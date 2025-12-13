Топ икономист даде присъдата на заплатите

Икономистът Левон Хампарцумян коментира в студиото на "Денят ON AIR" въпроса дали е правилен ход да се преработи проектът на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Той подчерта, че Фискалният съвет има само съветнически функции към парламента и ако се намерят достатъчно парламентаристи, те могат да го променят.

Според Хампарцумян, бюджетът вече не е основният проблем, а по-дълбоки процеси са "спусъците, които накараха хората на излязат на улицата":

Повишението на заплатите ще закъснее

Икономистът успокои синдикатите, които изразиха притеснения, че без приет Бюджет 2026 няма да има пари за повишение на заплатите.

"Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите," каза Хампарцумян. "Напролет ще има избори, те ще доведат до една или друга политическа конфигурация. И друг път сме приемали бюджет в средата на годината, ако трябва тогава ще се приемат увеличения на заплатите."

Той също изрази мнение, че синдикатите са били в кооперативни отношения с правителството, което си отива.

Бюджетът трябва да се приеме от хора с доверие

Левон Хампарцумян изтъкна като положителен факт съществуването на редовен парламент, но не очаква бюджет да бъде гласуван в условия на предизборна атмосфера.

"Тези хора не се ползват с доверие. Хората ще искат бюджетът да се приеме от тези, на които гласуват доверие," аргументира се той.

Очакванията му са за по-голяма избирателна активност и гореща предизборна кампания. Според него, избирателите ще гласуват за:

"Една институционално подредена държава, в която законът работи, институциите си спазват мандатността, компетентността е по-важна е цвета на косата."

