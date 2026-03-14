Цените на горивата изхвърчаха. Анализатори посочиха какво ни очаква

Цените на горивата у нас продължават да се увеличават, като се доближават до 1,50 евро за литър, а транспортният бранш предупреждава за над 10% увеличение на услугите само за няколко дни. Когато дизелът поскъпва, ефектът не се усеща само от превозвачите – повишението се отразява и на бизнеса и на цените на стоките, пише БТВ.

Напрежението в Близкия изток вече влияе на световните пазари, като цената на суровия петрол се покачва, а ефектът постепенно достига и България. Енергийният експерт Мартин Владимиров обяснява:

„Ценообразуването е такова, че играчите на пазара се съобразяват със серийните цени на пазара, а не с географската ситуация.“

Въпреки че горивото у нас не идва от Персийския залив, цените се съобразяват с тези на борсата. България е в нестандартна позиция да управлява единствената си нефтена рафинерия. „Тоест това, което може да направи страната, е да промени начина, по който се ценообразува цената на едро. Така че да се подтисне маржа, който една частна рафинерия би изисквала от своите клиенти“, допълва експертът.

Според анализите цената не би трябвало да скочи с повече от 15 евроцента на литър. „Това увеличение, което видяхме в понеделник, не би трябвало да окаже влияние върху цените в бензиностанциите. Ако видим чувствителен ръст на цените по колонките, това означава, че някой злоупотребява с монополното си положение. Държавата позволява на Лукойл да генерира монополни печалби“, предупреждава Владимиров.

Към момента дизелът достига почти 1,50 евро за литър – гориво, което се използва най-много от българския бизнес. Първото място, където потребителите усещат поскъпването, са бензиностанциите. Един от шофьорите коментира:

„Аз не го отчитам като голяма разлика, но има малко повишение, но в джоба не ми бърка кой знае колко. Като имаш нужда да караш – караш.“

За сравнение, преди войната литър дизел струваше 1,27 евро, а бензинът – 1,24 евро. Сега дизелът е с 20 евроцента по-скъп, а бензинът – с 10 евроцента повече.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива посочва:

„В такива моменти трябва да бъдем солидарни с потребителите, нямаме нормалните маржове за печалба, както преди – 7-8%. В момента държим маржове около 1-2%.“

Увеличението на цената на горивото се отразява и върху транспортния сектор, като около 30% от разходите на бранша са свързани с горивото. Илиян Филипов, собственик на транспортна фирма, заявява:

„Цената на транспорта става автоматично с 10-11% по-висока спрямо преди десетина дни. Как ще се отрази – това ще го плати крайният потребител. Ако не сложим надценката, означава да работим на загуба и да фалираме.“

От бранша предлагат и отмяна на промените в ТОЛ таксите за камионите и автобусите, защото това е допълнителен разход, който затруднява съществуването на българските фирми. Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи, предупреждава:

„Голяма част от малките фирми ще срещнат изключително голяма трудност с цените на горивата и не изключваме следващите месеци те да не могат да издържат. При тези цени виждаме и такива, които отказват превози.“

Повишаването на цените на горивата се очаква да засегне и хранителните стоки. Граждани споделят:

„Как може една целина да е станала 4 лева, ей сега купих, а преди колко е била – 1,50 и 60?“

От бранша се опитват да задържат цените на стоките ниски, за да не се стига до спад на потреблението. Димитър Самоковски, собственик на хранителен магазин, обяснява:

„Всяка една война започва от фронта, отива при горивата, удря доставките и накрая стига до касите в магазина. Надяваме се тази война да свърши по най-бързия начин.“

Ако напрежението в Близкия изток продължи, по-високите цени на горивата могат да доведат до още по-сериозен натиск върху инфлацията и цените на стоките. Заради високите цени на горивата държавата планира компенсации за над един милион граждани, като критериите за получаване на помощ все още се уточняват.

