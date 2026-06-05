Живко Тодоров пред СТАНДАРТ: Искам хората да повярват, че Стара Загора е европейски лидер

Целта ми е да станем икономически напълно независим, самоподдържащ се регионален център с най-високия стандарт на живот извън столицата, казва кметът Живко Тодоров

Голямата трансформация: Как Стара Загора изгражда новия си икономически облик

Превърнахме общината от тромава бюрократична машина в партньор на бизнеса

Предлагаме на инвеститорите „бърза писта“

Най-голямото предизвикателство е темпото, с което трябва да подготвим човешкия капитал за новите заводи

Само за периода 2020 – 2025 г. привлякохме 16 стратегически инвеститора с вложения за над 450 млн. евро и близо 4000 нови работни места

- Г-н Тодоров, какви конкретни икономически и индустриални цели си поставяте до края на мандата?

- За мен Стара Загора винаги е била и ще бъде на първо място – тук са моите корени, тук е моята отговорност. Голямата ми цел до края на мандата е да завършим напълно структурната трансформация на икономическия ни облик и да осигурим необратим икономически подем. Конкретно, фокусът ни е върху финализирането на инфраструктурата и пълното запълване на втория етап на Индустриална зона „Загоре – Еленино“, стартирането на мащабната модернизация на зона „АТЗ“ и привличането на още високотехнологични производства с висока добавена стойност. Искам да оставим наследство от стабилни, отлично платени работни места, които да гарантират, че младите хора няма да напускат града ни, а напротив – ще се връщат тук.

- Често говорим за бъдещето на Стара Загора, но ако трябва да сравните града отпреди пет години и днес – кое е най-видимото доказателство, че индустриалната карта на региона вече се променя?

- Най-видимото и неоспоримо доказателство са реалните цифри и новите заводи на зелено. Преди пет години бяхме в начален етап на планиране на Индустриална зона „Загоре“, а днес тя вече привлича редица мащабни инвеститори, като капацитетът ѝ се оказа тесен за огромния интерес. Само за периода 2020 – 2025 г. привлякохме 16 стратегически инвеститора с вложения за над 450 млн. евро, разкриващи близо 4000 работни места. Преди пет години бяхме град с традиционна индустрия, а днес Financial Times (fDi Intelligence) ни класира сред водещите малки европейски градове по ефективност на разходите и стратегия за привличане на инвестиции. Това е живата промяна.

- Какво се случва в Стара Загора днес, което преди десет години би изглеждало трудно постижимо или дори невъзможно?

- Преди десет години никой не си е представял, че Стара Загора ще бъде отличена от Българската агенция за инвестиции за община с най-много привлечени инвестиции в България и то за трета поредна година! Изглеждаше невъзможно да се конкурираме с София или Пловдив за огромни чуждестранни проекти. Днес обаче привличаме инвестиции за близо 300 млн. евро само в рамките на една година (2025 г.). Проекти като изграждането на гигафабрика за соларни панели и батерии на „Smart Solar“ в Еленино за 120 млн. евро или зеления индустриален комплекс „HEROS Park“ за ванадиеви батерии преди десетилетие изглеждаха като научна фантастика, а днес те се строят пред очите ни.

- Какви са най-силните конкурентни предимства на Стара Загора в сравнение с другите индустриални центрове в България?

- На първо място – нашето уникално стратегическо местоположение на кръстопътя на международните транспортни коридори и перфектната свързаност с магистрала „Тракия“. На второ място – нашите готови индустриални терени. Ние предлагаме не просто празна земя, а зони с осигурена техническа инфраструктура, цифрова свързаност и зелена енергия. И не на последно място – Тракийският университет и мрежата ни от професионални гимназии, които работят в пълен синхрон с бизнеса, съчетани с изключително конкурентната ефективност на разходите, призната в световен мащаб от Financial Times.

- Как общината подпомага привличането на нови инвеститори и разширяването на дейността на вече установените компании?

- Чрез нашия специализиран отдел „Invest Stara Zagora“ – Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход. Ние превърнахме общината от тромава бюрократична машина в партньор на бизнеса. Предлагаме на инвеститорите „бърза писта“ – ускорени административни процедури, партньорско отношение, намиране на нови пазари, възможности за разширяване на бизнеси и много други. Показваме същото отношение и към вече установените компании, защото техният успех е най-добрата реклама за града ни.

- Какви инфраструктурни проекти се реализират или предстои да бъдат реализирани в подкрепа на индустриалното развитие на региона?

- Работим по три огромни инфраструктурни фронта. Първо, по Програма „Развитие на регионите“ спечелихме проект за над 32 млн. лева за новата техническа, електроенергийна и цифрова инфраструктура на Индустриална зона „Загоре – Еленино“, включително зарядни станции за електромобили. Второ, по Фонда за справедлив преход спечелихме проект за над 20 млн. евро за пълна модернизация и изграждане на енергийно ефективна среда в Индустриална зона „АТЗ“. Трето, продължаваме да инвестираме в общинската пътна мрежа, за да осигурим безпрепятствена логистика за заводите.

- Дълги години икономиката на региона беше свързана основно с енергетиката. Как изглежда новата индустриална идентичност на Стара Загора?

- Новата ни идентичност е многопластова, модерна и диверсифицирана. Вече не сме зависими само от един сектор. Днес Стара Загора е синоним на автомобилна индустрия, чисти технологии (ВЕИ), съвременна индустриална логистика, информационни технологии, високотехнологична хранително-вкусова промишленост и биотехнологии. Ние пазим енергийното си сърце, но го трансформираме в зелена и умно управлявана енергия.

- Кое е най-голямото предизвикателство пред индустриалното развитие на Стара Загора днес и какво трябва да се направи сега, за да не се превърне то в проблем утре?

- Най-голямото предизвикателство е темпото, с което трябва да подготвим човешкия капитал за новите заводи. Технологиите идват по-бързо, отколкото образователната система се адаптира. За да не се превърне това в проблем утре, ние действаме днес – инвестираме в модернизация на учебната база, стимулираме дуалното обучение и засилваме връзката между профилираните гимназии и инвеститорите в индустриалните зони.

- Когато говорим за трансформацията на региона, кое според Вас е по-важно – привличането на нови инвеститори или промяната в мисленето и амбициите на местната общност?

- Двете неща са неразделно свързани, но промяната в мисленето е основата. Ако местната общност не повярва, че Стара Загора може да бъде европейски лидер, и най-модерните заводи няма да ни спасят. Трябва да имаме високо самочувствие. Когато нашите съграждани видят, че Financial Times пише за Стара Загора, а Българската агенция за инвестиции ни награждава три години подред, амбицията се ражда естествено. Новите инвеститори просто материализират тази нова градска увереност.

- Г-н Тодоров, защо един млад човек трябва да избере Стара Загора не просто като място за работа, а като място за живот и бъдеще?

- Защото Стара Загора е град с човешки мащаб, проектиран за семейства. Тук нямаш изтощителния трафик и презастрояването на столицата, но имаш същите – а в някои отношения и по-добри, възможности за кариера в световни компании. Стара Загора е зелен, спокоен, културен и изключително чист град с модерна образователна и спортна инфраструктура. Тук времето работи за теб и семейството ти, а не в чакане по задръстванията. Това е най-доброто място за отглеждане на деца в България.

- Какво бихте искали младите хора, които днес завършват образованието си, да виждат като перспектива за професионално развитие в Стара Загора след десет години?

- Искам след десет години младите хора да виждат в Стара Загора реален шанс за бърза и високоплатена кариера, без да се налага да избират между професионалния успех и качеството си на живот. Перспективата, която изграждаме, е те да влизат в готови, сигурни позиции като инженер-технолози, дигитални експерти и мениджъри в новите индустриални зони, където доходите и социалните пакети вече успешно се конкурират със софийските.

- Има ли европейски град или регион, чийто модел на икономическа трансформация бихте искали Стара Загора да достигне или дори да надмине?

- Често давам за пример региони в Германия или областта Горна Силезия в Полша, които успешно извървяха пътя от въгледобив и тежка индустрия към зелени технологии и софтуерни иновации. Нашата амбиция обаче е не просто да ги достигнем, а да ги надминем по скорост и гъвкавост, за което са ни необходими мащабните средства, които ще очакваме от Фонда за справедлив преход, ПВУ и от други програми.

- Кой проект според Вас ще бъде разглеждан след години като повратната точка за индустриалното развитие на Стара Загора?

- Без съмнение това е цялостното разгръщане на втория етап на Индустриална зона „Загоре – Еленино“. Този проект промени мащаба – той показа на света, че Стара Загора има капацитета да приеме инвестиция за стотици милиони евро на едно гише и да осигури стотици високотехнологични работни места наведнъж. Това беше моментът, в който преминахме в „тежката лига“ на европейските инвестиционни дестинации.

- Каква е най-смелата икономическа цел, която сте си поставили за града?

- Най-смелата ми цел е Стара Загора да стане икономически напълно независим, самоподдържащ се регионален лидер с най-високия стандарт на живот извън столицата. Искам Стара Загора да бъде първият избор за релокация на млади български семейства от София и чужбина, които търсят перфектната среда за кариера, бизнес и щастлив личен живот. И вярвам, че с екипа ми и с подкрепата на старозагорци сме на броени крачки от постигането ѝ!

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