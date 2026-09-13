Живко Тодоров: Йотова показа, че е президент на хората
В корените на миналото са силата и самочувствието, с които посрещаме предизвикателствата на бъдещето
Следете всички новини, анализи и коментари за Живко Тодоров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В корените на миналото са силата и самочувствието, с които посрещаме предизвикателствата на бъдещето
Честванията започнаха с поднасяне на венци пред паметници в града от представители на Община Стара Загора и признателни граждани, а кулминацията бе об...
Кметът Живко Тодоров: „Науката и знанието ще ви направят достойни граждани. Стара Загора се гордее с вас“
Кметът Живко Тодоров: „С приемането на ПУП всички спорни терени ще могат да бъдат отчуждавани. В този казус общественият интерес е над частния“
Градът ни е най-доброто място за отглеждане на деца в България
Правителството подготвя нови индустриални и енергийни проекти, а битката е да не бъдат изгубени европейските средства
Възстановява легендарна църква
Живко Тодоров обясни решението си за остане редови член на партията
Кметът на Стара Загора се оттегля от Изпълнителната комисия
Коалицията е носител на нормалност и здрав разум в политиката, които трябва да заменят езика на омразата и безплодното противопоставяне
Ще се занимават с партията
Община Стара Загора реализира проекта за изграждане на нова детска градина №12 „Мечта“ в кв. „Железник“ по Програмата за изграждане, пристрояване, над...
Кметът Живко Тодоров даде старт на проекта за реконструкция и благоустрояване на междублоковите пространства
Проектът по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 ще преобрази междублоковите пространства, инфраструктурата и средата за живот в един от най-дин...
Живко Тодоров с остър коментар за готвения протест
Класическият италиански страж посети детско-юношеската школа на Берое, след което беше посрещнат от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров
Инициативата е жест към подрастващите, с който кметът Живко Тодоров им пожелава здрава и успешна учебна година
Община Стара Загора заедно с ВИК – Стара Загора подготвят мащабен проект за канализация и водоснабдяване за законните жители на квартал „Лозенец“
Кметът на Стара Загора обяви частично бедствено положение
Предстои изграждането на монумент на легендата на „Берое“ Петко Петков