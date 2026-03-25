ГЕРБ-СДС откри предизборната си кампания в област Стара Загора

ГЕРБ-СДС откри официално предизборната си кампания в област Стара Загора със среща с членове и симпатизанти на 24 март в Културен център „Стара Загора“. Областният координатор на ГЕРБ в Стара Загора Радостин Танев постави началото на срещата, като наблегна на отборния дух и взаимното доверие. „Когато ви видя, аз чувствам сигурност, сила и екипност, защото през всичките тези години доказахме, че сме един отбор и разчитаме на себе си“, заяви Танев. Той допълни: „През тези години ние показахме, че България успя да седне на масата до силните държави“.

Радостин Танев представи листата с кандидати за народни представители и основните приоритети, по които те ще работят.

Водачът на листата Красимир Вълчев подчерта, че ГЕРБ-СДС е носител на нормалност и здрав разум в политиката, които трябва да заменят езика на омразата и безплодното противопоставяне. Той поясни, че нормалността в управлението изисква отказ от деструктивни действия и насочване на усилията към реалните нужди на обществото. „Поемането на отговорност винаги е било водещо за формацията дори при необходимост от трудни политически компромиси“, добави доскорошният министър на образованието и науката.

Той посочи, че ГЕРБ-СДС в най-голяма степен защитава работещите хора, бизнеса, хората, които с работата и професионализма си всеки ден правят така, че икономиката да расте, обществото да просперира, да има и за всички останали членове на обществото. „Ние в най-голяма степен сме инвестирали в социална инфраструктура, насърчаването на индустриалните инвестиции, които създават високодоходни работни места и в социални политики, и в инфраструктура и занапред, когато правим бюджети, нашите ще бъдат подчинени на тази концепция“, каза водачът на листата.

Кандидатът за народен представител Илияна Жекова разшири тезата за дълга към обществото, като постави акцент върху социалната политика и работата в полза на хората. Тя посочи, че политическите действия трябва да бъдат изцяло подчинени на обществения интерес и подобряването на стандарта на живот. „Ние доказахме, че можем да гарантираме социалната сигурност, да подкрепяме уязвимите групи и да създаваме условия за развитие на младите хора в нашия регион“, категорична беше Жекова.

Маноил Манев, също кандидат за депутат, допълни темата за сигурността. „Експериментите в държавата приключиха, защото виждаме докъде ни доведоха. Всички, които се кандидатираме за народни представители, трябва да работим много отговорно и да гарантираме спокойствието на българските граждани“, отбеляза Манев.

„Като млад човек съм избрал да се развивам тук, в Стара Загора, в моя роден град, и желанието ми е все повече млади хора да направят същия избор като мен, да работят тук, да създадат своите семейства тук, защото има смисъл и смисълът е неуморната работа на нашите кметове. За мен е изключително важно създаването на националната програма за развитие на регионите, чрез която държавата ще подкрепя достигането на средства до всяко населено място“, каза Даниел Петков, кандидат за народен представител.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров изтъкна острата необходимост от редовен кабинет и държавническа стабилност, като посочи постигнатото от кметовете като пример за устойчивост. „В продължение на 4 години държавата няма редовно правителство, нагледахме се на експерименти, на избори, които не водят до нищо, на празни приказки и обещания. Време е да сложим край на това политическо безвремие“, категоричен беше Тодоров. Според него липсата на държавно управление се отразява пагубно на работата по места.

„Виждаме, че проектите боксуват. Всички кметове чакат да има редовно правителство, защото само тогава могат да се случват нещата, които хората искат от нас“, обясни кметът. Той припомни, че въпреки множеството кризи, общинските ръководства са успели да запазят стабилността и да продължат изпълнението на ключови инфраструктурни и социални проекти за своите съграждани.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова подкрепи тази позиция, като подчерта, че общините са били основният стълб на държавността в годините на криза.

Кметът на Община Мъглиж Душо Гавазов отбеляза, че успешните модели на управление в общините трябва да бъдат пренесени и на национално ниво.

