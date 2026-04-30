ГЕРБ с изненадващ ход. Подкрепя първото решение на Радев

ГЕРБ-СДС ще подкрепи кандидат на Прогресивна България за председател на 52-о Народно събрание, обяви Тома Биков в словото си към новоизбраните депутати. Той подчерта, че този ход не бива да се тълкува като договорка или политически жест, а като опит за възстановяване на парламентарна традиция.

По думите на депутата целта е да се постави начало на по-висок политически стил. Очакванията са това да даде сигнал за по-конструктивна работа в новия парламент.

Биков подчерта, че по-високият политически стил не означава липса на спорове, а наличие на ясни позиции и отговорност. Според него опозицията има ключова роля да представлява гражданите с различно мнение и да гарантира свободното му изразяване. „Това ще бъде наша основна задача и вярваме, че ще се справим по най-добрия начин“, заяви той.

В изказването си Биков направи и по-широк анализ на политическата ситуация в страната. По думите му през последните 12 години България е управлявана предимно от коалиционни правителства, а през последните пет години е навлязла в хронична политическа криза. Той отбеляза, че това се случва въпреки нуждата от стабилни решения в условията на сложна геополитическа обстановка.

Биков акцентира и върху необходимостта от реформи в ключови обществени системи и предупреди, че фискалната политика е допуснала превръщането на бюджетните дефицити в норма. Според него това създава допълнителни рискове за икономическата стабилност на страната.

Той припомни, че през последните години ГЕРБ многократно е призовавала за повишаване на нивото на политическия дебат. По думите му личните нападки и постоянните скандали подкопават доверието не само в отделни партии, но и в цялата политическа система и институциите.

