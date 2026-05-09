Кузман Илиев: Научихме ли уроците от миналото?

"На 9 май отдаваме почит на стотиците милиони хора, загинали в кървавите войни за надмощие през безбожния XX век.

Научихме ли уроците от миналото? В Европа днес фашизмът, нацизмът и комунизмът изглеждат като отживелица

от друга епоха. Но пороците са същите — отсъствие на християнски нравствен компас в живота и политиката; мнителност, недоверие, желание за военна и търговска доминация между народите. Никакво зачитане на правата и гласа на отделната личност. Политически елити, които като сомнамбули ни водят към пропаст. Идеологиите са в миналото, но Изтокът и Западът отново са гуша за гуша. Вместо диалог и търговска свързаност виждаме трескаво военизиране. Вместо взаимодействие — враждебност и агресия."

Това заяви лидерът на "България може" Кузман Илиев по случай Деня на Европа.

Ето какво каза още той:

"Народи, които не се подчиняват на Божия закон, а се надпреварват кой ще създаде по-мощно оръжие, с което първи да

унищожи противника си. През Втората световна война България бе между чука и наковалнята. Опита се да запази „неутралитет“, но пред опасността да бъде премазана и окупирана, взе страна. И плати цената на това да бъде буферна зона в новото разделение „на салфетка“ между „великите сили“ след края на войната. После дойде „Студената война“, в която светът се раздели на блокове.

Днес виждаме същото. Все пак България успя да запази и достойнството си — спаси евреите, които бяха нейни граждани. Не изпрати войски на Източния фронт въпреки натиска на Хитлер. Успя мирно да си „прибере“ Южна Добруджа — и то при всеобщо признание за справедливостта на това действие. Урокът е един: дори и при най-страшните предизвикателства един човек или един народ не бива да губят себе си. Днес българите, германците, руснаците и украинците трябва да изискват от политиците си проява на здрав разум и доблест. Първо да помислят за интереса и сигурността на гражданите, а после — за рейтинги и комисиони от производителите на оръжие! Обединена Европа, но в Истината. Диалог, дипломация, търговия и мир. Не война, която ако не се събудим, може да се окаже последната.

Бог да пази България и честит празник!"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com