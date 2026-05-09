Радев категоричен: ДАНС беше под ударите на олигархични кръгове

Премиерът Румен Радев защити назначаването на Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и заяви, че службата е била обект на сериозни посегателства от олигархични кръгове през последните години. Пред журналисти той обясни, че е одобрил предложението на временно изпълняващия функциите председател на агенцията Деньо Денев. Според Радев изборът е рационален, защото Станев идва от системата за сигурност, но не е част от самата ДАНС.

Изказването му идва ден след като Министерският съвет официално назначи Станев на поста до избора на титуляр.

„Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателя на ДАНС, така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател Деньо Денев“, заяви Радев.

Олигархичното влияние

По думите му през последните години агенцията е била подложена на сериозен натиск от различни икономически и олигархични интереси. Според него именно затова е важно в ръководството да влизат хора, които идват извън самата структура и могат да направят обективна оценка на случвалото се в службата. „ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало“, каза още Радев.

Той коментира и критиките срещу Станчо Станев, свързани с отнет достъп до класифицирана информация в миналото. Според министър-председателя въпросът е бил решен от съда, който е възстановил правата на Станев. „Всичко това е било възстановено от съда и той е бил възстановен на работа в Националната служба за охрана, и то на висока длъжност“, подчерта Радев.

Премиерът изрази надежда, че скоро ще бъде назначен и постоянен председател на ДАНС, който да поеме ръководството на агенцията в пълен мандат.

Главният секретар на МВР остава

Румен Радев потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще запази поста си. Според него Кандев е показал резултати в борбата с купения вот по време на предизборната кампания и е доказал професионалните си качества.

„Очаквам МВР да насочи усилията си към борбата с корупцията, злоупотребите и престъпността, която мъчи всички български граждани“, заяви Радев по време на церемонията за Деня на Европа пред Паметника на Незнайния воин.

Послание за Европа и войната

Премиерът използва отбелязването на 9 май, за да отправи и политическо послание за ролята на Европейския съюз в условията на войните в Украйна и Близкия изток. По думите му ЕС има огромна отговорност да работи за спиране на кръвопролитията и да бъде фактор на мира.

Радев отдаде почит на жертвите от Втората световна война и подчерта, че именно след този конфликт Европа е поела по пътя на отказа от употребата на сила. „9 май не е само чест към всички жертви в най-кръвопролитния конфликт на XX век, той е и пример“, заяви министър-председателят.

Тръмп и международната дипломация

В изказването си Радев коментира и международната обстановка, като посочи, че дипломацията остава ключова за избягване на по-широк военен конфликт. Той дори отбеляза ролята на президента Доналд Тръмп за ограничаване на напрежението между Русия и Украйна.

Според премиера Европа трябва да покаже не само морална позиция, но и реална политическа воля за стабилизиране на региона.

Разкрития за "фантастични договори"

Радев отправи остри критики и за състоянието на държавните финанси. Той предупреди, че проверките в министерствата вече разкриват сериозни проблеми със съмнителни договори и огромни плащания за елементарни дейности.

„Излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система“, каза премиерът.

По думите му най-много сигнали към момента постъпват за дейности в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в Държавната консолидационна компания.

Бюджет под напрежение

Министър-председателят предупреди и за сериозен дефицит в бюджета. Той обяви, че служебното правителство ще се опита в кратки срокове да подготви реалистична финансова рамка, въпреки тежкото наследство и натрупаните неразплатени дейности.

Радев подчерта, че проверките тепърва ще показват реалните мащаби на проблемите в държавните разходи.

