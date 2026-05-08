Легендарен съвет се връща в НС. ВСС и цените - първи задачи

Легендарен съвет може да се върне в парламента. Новината съобщи председателят на НС Михаела Доцова в "Панорама" по БНТ. Целта е да се повиши доверието в Народното събрание, тъй като 51-ото НС приключи с рекордно ниския рейтинг от 7%.

Може би е добре да възстановим Законодателния съвет към председателя на парламента, да се обърнем повече към науката, да отворим Народното събрание за хората, каза Доцова. Според нея повишаването на доверието в парламента е дългосрочен процес, който зависи от 240 народни представители. Да не забравяме, че парламентът е колегиален орган, каза председателят на НС.

Голямата цел на "Прогресивна България" е да върнем доверието на обществото в институциите. Днес избраният кабинет е знак за това. Съставен е от изключителни професионалисти със сериозен административен опит, каза Доцова. И пожела на министрите: "Да дерзаят, но и да са разумни!".

Обществото очаква от нас незабавни действия – една от тази теми е стабилитета на съдебната власт. Избор на нов ВСС. Но има и много текущи въпроси – инфлацията, покачването на цените, каза още Доцова. И подчерта: "Дневният ред и на изпълнителната, и на законодателната власт ще бъде зададен от обществото.".

Абсолютното мнозинство в парламента се случва за първи път от близо 30 години. Някак свикнахме с конструкциите и коалициите, но стабилитетът в управлението минава през абсолютно мнозинство, посочи Михаела Доцова. И специално благодари както на всички, избрали "Прогресивна България", така и на всички българи, упражнили правото си на глас.

Мнозинството в НС е благодарение на изборния резултат. В листите ни има хора със сериозен професионален опит и образование. Всеки на ПГ със своите знания и учения спомага за вземане на най-полезните за обществото решения, посочи Доцова

По повод назначението на Николета Кузманова (б.р. зам.-председател на 51-ото НС от ИТН) в политическия кабинет на председателя на НС, Доцова подчерта, че винаги е била експерт, ръководила се е само от експертните оценки. Това, което съм търсила във формирането на политическия кабинет е експертността. Всички решения се вземат само на експертна основа, посочи председателят на НС.

Попитана може ли тя и "Прогресивна България" да вземат непопулярни решения, Доцова отговори: "Непопулярните решения не са чак толкова лошо средство. Всеки, който иска да участва във вземането на решения трябва да има готовност за това. Обратното са популярните решения, но те са чист популизъм. Видяхме, че той не води до нищо градивно. Няма човек, на когото да му е лесно да взема такива решения. Ако реформата е форма на непопулярно решение, нека тогава я кръстим така".

Изборът на ВСС седи на дневен ред. Недопустимо е да има органи с изтекъл мандат. С всяка партия, която е заложила избора на нов ВСС, ще имаме диалог, каза Доцова. И допълни: "Разговорите няма как да вървят по линията ГЕРБ – ДПС".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com